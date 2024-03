A2 en A67 nog uren dicht: ellende rond dreigend gaslek duurt voort

De problemen rond de dreigende gaslekkage in Eindhoven gaan nog uren duren. Zo is het op dit moment wachten op een speciale kraan die vanuit Nederweert moet komen. De snelwegen A2 en A67 zullen naar alle waarschijnlijkheid tot na de avondspits dicht zijn. "Houd rekening met forse hinder."

Rijkswaterstaat raadt aan de regio te vermijden. Een woordvoerder geeft aan dat er volop wordt nagedacht over mogelijke omleidingsroutes. "Daarvoor overleggen we ook met Antwerpen. Het gaat over een klein stukje snelweg, maar de impact is heel groot. Omreisroutes zijn fors."

De volgende omreisroutes worden nu aangeraden:

Verkeer vanuit Den Bosch naar Maastricht: Omrijden via de A59, A50 en daarna de A73 richting Venlo

Verkeer vanuit Maastricht naar het noorden: Omrijden via A73 richting Venlo en A50 richting Utrecht

Woensdag aan het einde van de ochtend werd de potentiële gaslekkage ontdekt op de Professor Holstlaan, vlak naast de High Tech Campus. Het gevaar ontstond nadat een grote hoeveelheid zand onder de leiding wegspoelde. Die hangt daardoor in het luchtledige en dreigt door te buigen.

Uit voorzorg zijn de naastgelegen snelwegen, een gecombineerd stuk A2 en A67, in beide richtingen dicht. Dat geldt ook voor de N2. Die afsluitingen zullen waarschijnlijk dus nog uren van kracht blijven. Op dit moment staan de snelwegen rondom Eindhoven volledig vast.

Motoren van Koninklijke Marechaussee

In eerste instantie leek het erop dat de speciale kraan van drie meter breed vanuit Rotterdam zou moeten komen. Die zou pas na vier uur vanmiddag kunnen vertrekken. Later bleek er ook in Nederweert eenzelfde soort kraan beschikbaar te zijn. Die komt onder begeleiding van motoren van de Koninklijke Marechaussee naar Eindhoven.

Rijkswaterstaat raadt aan om vooral uit de regio Eindhoven te blijven. Daar is de omgeving van het dreigende lek in een straal van tweehonderd meter ontruimd. Onder meer de golf- en tennisvereniging in de buurt houden de rest van de dag de poorten gesloten. Ook moeten werknemers van de High Tech Campus binnen blijven.

