Gas uit leiding langs de A2 wordt afgefakkeld: metershoge vlammen te zien

Het gas dat nog in de leiding bij Eindhoven zit die dreigt te verzakken, wordt afgefakkeld. Dit betekent dat er een pijp wordt geplaatst waardoor het gas gecontroleerd kan ontsnappen en ontbranden. Het fakkelen duurt zeker tot negen uur woensdagavond, verwacht de brandweer. Totdat het fakkelen voorbij is, zijn de A2 en A67 bij Eindhoven sowieso dicht.

Het affakkelen kan een vlam van 1 tot 3 meter hoog veroorzaken. "Dat is normaal", zegt de gemeente. De gasleiding is eerder op de middag al afgesloten. Als het affakkelen klaar is, moet nog blijken of de weg open kan. Omdat er restgast in de leiding achter kan blijven, is het onzeker of de weg meteen open kan. Het affakkelen gebeurt op twee plekken: vlakbij de A2 en aan de Velddoornweg.

Netbeheerder Enexis laat weten dat het gas omgeleid kon worden, waardoor niemand in de omgeving zonder gas zit. In het stuk gasleiding zit 500 kubieke meter gas. Met een kraan wordt de gasleiding ondersteund, zodat die niet verder door kan buigen.

Nog urenlang problemen

Het affakkelen is begonnen, maar dat betekent niet dat de problemen snel voorbij zijn. De ANWB verwacht dat het verkeer nog tot na de avondspits vertraging heeft door files en omleidingen.

Voor de veiligheid mag niemand in de buurt komen van de Professor Holstlaan, A2/N2, Aalsterweg en Antoon Coolenlaan. Daarom worden ook alle sportlessen in de Genneper Parken binnen dat gebied afgelast.

In deze video legt de brandweer uit waarom de gasleiding voor problemen zorgt: