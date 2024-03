Resten van kasteel ontdekt tijdens graafwerkzaamheden in buurtparkje

Bij renovatiewerkzaamheden in een parkje in de Helmondse wijk Brouwhuis zijn sporen gevonden van een voormalig kasteel. Waarschijnlijk gaat het daarbij om Kasteel Groot-Bruheze, dat ooit op die plek zou hebben gestaan.

De ontdekking werd per toeval gedaan in een naastgelegen weiland, meldt de lokale omroep Dit is Helmond. Amateurhistoricus Mario Kuijpers, aangesloten bij Heemkundekring Helmont: “We denken dat het om de motteburcht gaat van de adellijke familie van Bruheze, de familie Van Horne.“

Hij vervolgt: "Die waren vanaf de dertiende tot ver in de vijftiende eeuw waarschijnlijk de Heren van Helmond. Tot nu toe is er weinig bekend over het bestaan van dit kasteel. Hopelijk geeft deze opgraving antwoord op de vraag of, wanneer en waar het kasteel precies heeft gestaan.”

Gebied zou op de schop gaan

Een motte is een zelf aangelegde heuvel van zand met daaromheen vaak een gracht. Boven op die heuvel stond vaak een houten kasteeltoren en omwalling, maar meestal is alleen de heuvel over.

De sporen van het vermoedelijke kasteel in Helmond-Brouwhuis kwamen aan het licht tijdens renovatiewerkzaamheden aan het buurtpark in de wijk. Dat park gaat de komende tijd volledig op de schop.

Nog meer gevonden

Bij de werkzaamheden werd een sloot gevonden die vermoedelijk veel ouder is dan werd vermoed. Dat leidde tot verdere opgravingen, waarbij intussen ook verschillende munten in de bodem zijn gevonden.

Over de oudheid van die munten is momenteel nog niets bekend. Ook stuitten de werklui op de vermoedelijke resten van twee damwanden, die wijzen op de vroegere aanwezigheid van een gracht en de resten van een boerderij.