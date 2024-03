Duizenden supporters van PSV hebben zich in Dortmund verzameld in aanloop naar de achtste finales van de Champions League tegen Borussia. Op de Alter Markt in het centrum van de stad drinken de fans bier en worden ze vermaakt met muziek. Er zijn naar schatting zo'n vijfduizend PSV-supporters in Dortmund. Ze voorspellen alvast hoe de wedstrijd van woensdagavond gaat eindigen.