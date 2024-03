Zwak begin doet PSV de das om: uitgeschakeld in Champions League

PSV is woensdagavond onderuit gegaan tegen Borussia Dortmund (2-0) in de Champions League. Daardoor zijn de Eindhovenaren uitgeschakeld in het belangrijkste Europacuptoernooi. De ploeg van Peter Bosz kwam er niet meer bovenop na een zwak begin.

Een Duitse storm raasde door het Signal Iduna Park aan het begin van Borussia Dortmund - PSV. De thuisploeg begon geweldig en PSV juist dramatisch. De Eindhovenaren gingen halfslachtig de duels in en vooral verdedigend sloeg het helemaal nergens op wat ze lieten zien.

Het duurde ook maar drie minuten tot de bal al achter keeper Walter Benitez lag. PSV kreeg de bal achterin niet weg en daar profiteerde uiteindelijk Jadon Sancho van. Met een afstandsschot schoot hij de nummer vier van de Bundesliga op voorsprong.

Meer grip

In de minuten daarna wist PSV niet waar het het moest zoeken. Peter Bosz stond tevergeefs langs de lijn aanwijzingen te geven. Toch wist de trainer het nog voor rust aardig om te zetten: door één op één te gaan spelen. PSV kreeg iets meer grip op het spel, maar grote kansen waren er nog niet.

Die kwamen er wel in de tweede helft. Hirving Lozano was ingevallen en liet zich gelijk zien met een schot op de paal. Ook Jordan Teze kreeg een kans, hij stuitte op de Dortmund-goalie. Doordat PSV aanvallender ging spelen bleef Borussia Dortmund ook gevaarlijk. Gelukkig voor PSV bleef Benítez alert en hield hij zijn ploeg in de wedstrijd.

PSV ontsnapt

Toch hing de 1-1 meer in de lucht dan de 2-0. PSV dicteerde de wedstrijd en kreeg steeds grotere kansen. Onder anderen Johan Bakayoko en Luuk de Jong hadden gelijk kunnen maken, maar lieten dat na.

In de slotfase ontsnapte PSV aanvankelijk aan een 2-0 achterstand. Niclas Füllkrug dacht Borussia Dortmund in veilige haven te schieten, maar hij stond enkele centimeters in buitenspelpositie. In de extra tijd werd het alsnog 2-0 door een treffer van invaller Marco Reus, na een ongelukkig moment van een andere invaller, Isaac Babadi.

Meer ingezeten

Door het verlies zijn de achtste finales het eindstation voor de ploeg van Peter Bosz. De uitschakeling tegen Borussia Dortmund is geen schande, maar is zeker zonde te noemen. Er had meer ingezeten: een heel slecht eerste halfuur is de Eindhovenaren in Duitsland duur komen te staan.

De focus kan nu op de competitie. Daarin stevent PSV ongeslagen af op de landstitel. De eerste kwartfinaleplaats sinds 2007 in de Champions League had het seizoen nog meer glans kunnen geven, maar aan het einde van de rit zullen ze in Eindhoven toch vol trots terugkijken op dit seizoen.