PSV baalt na uitschakeling: 'Het was niet goed genoeg'

‘Onnodig, niet goed genoeg maar toch ook trots’, waren de woorden die vielen na afloop van Borussia Dortmund-PSV. Peter Bosz en Luuk de Jong baalde als een stekker van de uitschakeling van PSV in de Champions League. PSV verloor met 2-0 in Duitsland en is daarom klaar in het miljoenenbal. “Het komt hard aan.”

“Dat is mijn schuld”, zei Peter Bosz na afloop. Ik heb ze niet goed weggezet en daardoor begonnen we erg slecht. Ik wilde het eigenlijk al snel omzetten maar ik kon niemand bereiken door het geluid van de tribunes.”

PSV begon in Dortmund dramatisch en in de eerste dertig minuten verloor het eigenlijk al de wedstrijd. De grote vraag na afloop was dan ook hoe het mogelijk was dat PSV zo slecht begon in de wedstrijd van het jaar.

Na een halfuur kon de trainer het omzetten waarna PSV ook meer grip kreeg op de wedstrijd. Het kreeg de nodige kansen op een gelijkmaker maar wisten deze niet te benutten. “De tweede helft spelen we echt goed”, blikte Bosz terug. “Maar we maken de laatste pass was niet goed en we maken de kansen niet af. We hadden misschien meer verdiend maar over twee wedstrijden moet je toch concluderen dat het niet goed genoeg is.”

Luuk de Jong kreeg in de blessuretijd nog een levensgrote kans op de gelijkmaker. “Daar baal je enorm van. Maar het is niet de enige kans die we gemist hebben vandaag. Je moet jezelf gewoon eerder belonen dan is er niks aan de hand.”