Eerste terrasdag van het jaar: temperatuur tikt 19 graden aan

Dag paraplu en hallo zonnebril en misschien wel T-shirt. Het is eindelijk zover: na de ene na de andere druilerige dag is het donderdag volop lente. Grijp dus je kans en zoek een terras op als je in de gelegenheid bent, want de zon schijnt en de temperatuur loopt op tot 18 graden. Misschien zelfs wel 19 graden op sommige plekken in onze provincie, denkt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza: “Dat is bijzonder hoog voor de tijd van het jaar."

Hoewel het officieel nog geen lente is, kunnen we donderdag alvast voorproeven. Door de aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden, in combinatie met veel zon en een matige windkracht 3, wordt het een lekker dagje. Donderdagochtend is het nog redelijk fris, met acht graden. “Ik ging vanochtend op de fiets naar mijn werk, dus ik had mijn winterjas nog aan”, vertelt Willemsen. “Maar vanmiddag is het met 18 graden wel zo warm dat je prima zonder jas naar buiten kunt. Op enkele koukleumen na dan.”

"Normaal gesproken is het nu maximaal 10 graden."

Die hoge temperatuur is best bijzonder voor deze tijd van het jaar. “Normaal gesproken is het rond deze tijd maximaal 10 graden”, zegt de weerman, maar drie jaar geleden bijvoorbeeld was het eind februari al zo warm als nu. Die warmterecords komen volgens de weerman tegenwoordig steeds vaker voor. “Maar als dat één dag gebeurt, zoals vandaag, kun je dat niet toeschrijven aan klimaatverandering.” Ook de zon is er donderdag volop bij. Maar smeren is volgens Willemsen nog niet nodig. Daarvoor is het nog te vroeg in het jaar. “Dat heeft te maken met de stand van de zon”, legt hij uit. Die staat in maart nog vrij laag in Nederland. "Daardoor halen we midden op de dag maximaal zonkracht 3. Pas in april is er de kans om te verbranden.”

“Barbecueën zou kunnen, maar dan moet je vroeg beginnen."