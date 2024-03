Willy en René zien Bosz in de fout gaan: 'Lozano had moeten starten'

De aftrap van Borussia Dortmund - PSV was woensdagavond om negen uur, maar volgens de gebroeders Van de Kerkhof leek het wel alsof ze bij PSV pas om half tien aan de wedstrijd begonnen. "Het eerste halfuur was het chaos en leek het nergens op bij PSV", vindt Willy. "Daarna werd het beter en na rust dacht ik dat het nog goed zou komen, maar helaas." Hoe dan ook heeft PSV een unieke kans laten liggen. "Dortmund is ook geen Europese top", moppert René. "Wie nu tegen hen loot, is al zeker van de halve finale."

In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant doen de twee PSV-iconen iets wat ze dit seizoen zelden doen: kritiek leveren op trainer Peter Bosz. "Door Hirving Lozano niet op te stellen gaf hij het signaal: val maar aan, wij verdedigen wel. Als hij wel had gespeeld, had Dortmund toch een mannetje extra achter moeten houden", zegt Willy. Broer René is het met hem eens. "Je zag ook dat Lozano toen hij erin kwam direct de gevaarlijkste man was van PSV. Dit was een foutje van Bosz." Ook vindt René dat Johan Bakayoko zich te ver liet zakken. Daar kwam volgens hem ook de eerste goal uit voort. "Je moet als rechtsbuiten niet te ver mee terug. Deed ik vroeger ook niet, dan wordt het achterin veel te druk."

"Geïntimideerd door het grote stadion?"

Het niet opstellen van Lozano kan volgens de gebroeders niet de enige oorzaak zijn van het matige begin van de Eindhovenaren, maar waardoor het nu precies kwam, is hen een raadsel. "Misschien waren ze toch een beetje geïntimideerd door het grote stadion", oppert René. Maar dat wil er bij Willy niet in: "Kom op man! Het is een genot om dit soort wedstrijden te spelen! In zo'n stadion kún je toch niet slecht spelen? Die mensen maken wel kabaal, maar dan doe je maar net alsof ze allemaal voor jou zijn." Voor PSV resteert nu 'slechts' het binnenhalen van de landstitel, waarvoor zondag tegen FC Twente een volgende stap gezet kan worden. "Gisteren zat ik nog met Guus Hiddink in een tv-programma om het PSV van nu te vergelijken met ons team van 1988", vertelt Willy. "Nou ja, wij wonnen wel alles en dit PSV dus niet." Opvallend genoeg is het zieltogende Ajax nu de enige Nederlandse club die nog actief is in Europa. "Die speelden de eerste wedstrijd tegen Aston Villa niet slecht. Hopelijk komen ze door, je weet maar nooit", zegt Willy. René weet wel beter: "Je moet realistisch blijven, die gaan er met 2-0 of 3-0 af."

"Terechte erkenning voor Kees Rijvers."

Komende zondag rond de wedstrijd tegen FC Twente komt het tegeltje voor de onlangs overleden Kees Rijvers dan eindelijk in de PSV Walk of Fame. Rijvers was voormalig trainer van FC Twente en PSV. "Een terechte erkenning. Rijvers heeft bij FC Twente en PSV geweldig gepresteerd", stelt Willy. Over de wedstrijd zelf maken de gebroeders zich niet veel zorgen. "Twente heeft een goeie ploeg, maar PSV is wat verder en ze zullen zondag toch wel iets willen rechtzetten", denkt Willy. Veel meer hoor je in de nieuwe aflevering van de podcast.