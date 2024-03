Familie van Mitchel wil gerechtigheid na zijn dood: 'Wij hebben levenslang'

Met een enorme klap kwam er in de zomer van 2022 een einde aan het leven van de 22-jarige scooterrijder Mitchel uit Geldrop. Hij werd aangereden door een auto en was op slag dood. Zijn familie draagt dit verdriet al ruim anderhalf jaar met zich mee, zo bleek donderdag in de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie eiste zes maanden cel en twee jaar zonder rijbewijs tegen de automobilist die veel te hard reed.

Allemaal zijn ze gekomen om te horen wat Jan W. te zeggen heeft en ook wat voor straf justitie voor hem in gedachten heeft. In hun spreekrecht vertellen moeder en zus van Mitchel wat voor enorme impact het ongeluk van hun zoon en broer op hen heeft gehad. Mitchel was druk met werken bij de Jumbo en zijn opleiding tot jeugdwerker toen hij in de nacht van 12 op 13 juli op de Wielewaal in Geldrop werd doodgereden.

Verdachte Jan W. (nu 25) uit Geldrop zit donderdagmorgen wat ongemakkelijk op zijn stoel voor de drie rechters. Achter hem in de zaal zitten de vader en moeder, zus en twee broers van Mitchel. Sommigen van hen hebben een zwart shirt aan met een foto van Mitchel erop. Verder is de zaal en de tribune vol met andere mensen die Mitchel goed kenden.

Het was rond half een toen Jan W. nog even naar een vriend ging. Op de kruising met de Linze ging het fout. Mitchel reed vol tegen de zijkant van de Volkswagen Golf van Jan. Op beelden is te zien dat de auto een stuk na het stoplicht stilstaat en de scooter op de grond ligt.

Grote vraag tijdens de zitting is of Jan W. schuldig is aan de dood van Mitchel. De officier van justitie hoeft daar niet lang over na te denken. Jan reed rond de 100 kilometer per uur, zo bleek uit een analyse en een rijproef. Je mag daar 50, de stoplichten knipperden oranje en door de bosjes en een schoolhek kon Jan niet goed zien of er verkeer van links kwam. Hij reed weliswaar op een voorrangsweg, maar had, volgens de officier moeten weten dat die kruising een gevaarlijk punt is. Zeker omdat Jan in die buurt is opgegroeid.

De zus en de moeder vertellen in hun spreekrecht hoeveel impact het verlies van hun broer en zoon voor hen gehad heeft. Ze zijn nog steeds boos op Jan, omdat hij daar met ‘dubbele snelheid’ reed.

Jan hield vol dat hij hooguit 60 heeft gereden. Maar, de officier van justitie noemt dat ongeloofwaardig. “Het verschil tussen 60 en 100 kent iedere automobilist. Zeker in de bebouwde kom.”

De advocaat van Jan voert aan dat Mitchel geen voorrang had gegeven en had gedronken en drugs had gebruikt. Zo reed hij zonder in te houden met 25 tot 30 kilometer per uur de voorrangsweg op. De advocaat vraagt dan ook om vrijspraak.

Voor de familie van Mitchel zou dat onverteerbaar zijn, zo gaven ze aan. De officier van justitie eiste de hoogst mogelijke straf voor ‘zeer onvoorzichtig rijden’: zes maanden cel en twee jaar zonder rijbewijs.

Maar welke straf de rechtbank ook oplegt, Mitchel komt er niet mee terug, beseft de familie. “Jouw straf gaat voorbij, maar wij hebben levenslang”, zegt de zus tegen Jan.

De rechtbank doet op 27 maart uitspraak in deze zaak.