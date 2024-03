Kenners over de kansen van Mathieu: 'Nu moet hij prijzen gaan binnenharken'

In het profwielrennen staat zaterdag Milaan-San Remo op het programma. Deze eerste voorjaarsklassieker staat ook in het teken van de strijd tussen de topfavorieten Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Opvallend is dat Mathieu dit seizoen nog geen officiële wedstrijd op de weg heeft gereden en Pogacar welgeteld één. Is Mathieu dit wielerseizoen opnieuw ongenaakbaar? Wat vinden de kenners ervan?

Stef Clement, oud-prof en wielercommentator bij de NOS:



Clement verbaast zich telkens weer over de 29-jarige Van der Poel. "Hij zit in de kracht van zijn leven. Mathieu heeft met het veldrijden een fantastische winter gedraaid. Hij maakt dit jaar andere keuzes. Dit zijn de jaren waarin hij zoveel mogelijk prijzen moet binnenharken. Dat gaat zonder twijfel ook dit jaar weer gebeuren."

Volgens Clement is Van der Poel gewend om met druk om te gaan. Ook met die van de regenboogtrui die, naar verluidt, ongeluk zou brengen. "Als iemand het gewend is om met een regenboogtrui rond te rijden, is het Mathieu wel. In de wedstrijden dat hij er moet staan, is hij er. Ik geloof niet dat Mathieu ooit last heeft van druk."

Milaan- San Remo begint pas op de Poggio, weet de oud-renner. "Verder is het ondanks de 290 kilometer geen heel lastige wedstrijd. Probeer dan maar eens met renners van hetzelfde kaliber het verschil te maken. Daar hebben ook Mathieu en Tadej Pogacar het moeilijk mee."

Behalve Van der Poel en Pogacar, zouden volgens Clement ook Bettiol, Pidcock, Laporte en Pedersen zaterdag een belangrijke rol kunnen in de Italiaanse klassieker. "Van der Poel wil nog een keer als wereldkampioen de Ronde van Vlaanderen winnen." Waarschijnlijk gaat daarna het vizier op de Olympische Spelen.

Rini Wagtmans, oud-prof en 'bijna' winnaar van Milaan-San Remo:

Of Mathieu van der Poel het succesvolle seizoen van afgelopen jaar zou kunnen herhalen? "Zeker wel. Als je genen van vader Adrie en opa Raymond Poulidor hebt gekregen, dan kun je nog tot op latere leeftijd goed presteren. Het is bijna ongelooflijk wat Mathieu nu al gewonnen heeft. Zaterdag kan hij zomaar weer op het podium staan van Milaan-San Remo."

Volgens Wagtmans is Milaan-San Remo niet om aan te zien. "Alleen de laatste dertig kilometer na Pogio wordt het interessant. De concurrentie zal de koers hard willen maken voor Mathieu en Pogacar."

Mathieu heeft volgens Wagtmans een nuchtere kijk op het wielrennen. "De regenboogtrui geeft geen druk en interesseren hem helemaal niets." Wagtmans denkt dat Van der Poel na het voorjaar een rustpauze neemt en daarna naar de Olympische Spelen gaat toewerken.

Rini Wagtmans was ooit dicht bij een overwinning in Milaan-San Remo. "Kort voor de finish haalden Eddy Merckx en bijna het hele peloton mij in."

Adrie van der Poel: oud-prof en vader van Mathieu:

Adrie van der Poel heeft zijn zoon Mathieu al een maand niet gezien. "Ik ga niet op zijn lip zitten. Hij is oud en wijs genoeg. Mathieu traint voornamelijk in Spanje. Ik ga ervan uit dat hij goed is voorbereid op het nieuwe seizoen."

Adrie beschrijft het afgelopen seizoen van Mathieu als geweldig. "Het is moeilijk dat te evenaren, laat staan beter te doen. Alle ogen zijn op Mathieu gericht, maar dat is al tien jaar het geval. Iedereen kent zijn kwaliteiten."

Milaan-San Remo is een stressvolle klassieker, weet Adrie uit ervaring. "Je moet op sommige plekken op het parcours maken dat je vooraan zit. Het is vechten voor je plaats. Van start tot finish moet je geconcentreerd rijden. We gaan eerst kijken of Mathieu goed genoeg is."

Een van de kwaliteiten van Mathieu is het juiste moment kiezen om te demarreren. "Dat kan pas als je dat halve procentje meer hebt dan de rest. Dan kun je een alles-of-nietspoging wagen."