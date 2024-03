Telefoons zijn verboden bij concert Joost Klein en dat gebeurt steeds vaker

Joost Klein treedt donderdagavond op in een uitverkocht Poppodium 013 in Tilburg. Een uniek concert, ook voor het poppodium, omdat telefoons niet zijn toegestaan deze avond. “Artiesten kiezen hier steeds vaker voor. Ze willen echt in het moment zijn met hun fans. Dat is hier nog niet vaak gebeurd”, vertelt Mijdert Rodolf van Poppodium 013.

Voordat het concert begint moeten bezoekers hun smartphone in een zakje stoppen. Het zakje wordt afgesloten door medewerkers van het poppodium, zodat ze niet meer bij hun telefoon kunnen. "Na afloop van de show wordt het zakje door ons weer geopend", vertelt Rodolf. "Er is veel beveiliging aanwezig. Als het zakje open moet, kunnen zij dat buiten de zaal voor je doen."

"Op school hebben we ook al een telefoonverbod."

Concerten en feesten waarbij het verboden wordt om je mobiele telefoon te gebruiken komen steeds vaker voor. Artiesten willen vaak dat fans in het moment leven, in plaats van dat ze met hun telefoon bezig zijn. Sommigen kiezen er ook voor omdat ze hun show geheim willen houden. De meningen over het verbod van mobiele telefoons tijdens concerten zijn verdeeld. Zo vinden verschillende fans van Joost Klein het donderdagavond bij het concert een goed idee. "Ik denk dat ik zo nog meer kan genieten van het moment", zegt Mae Liebes. "Er is geen drang meer om je telefoon erbij te pakken, het kan toch niet." De Tilburgse evenementenorganisator en dj Tim Frenken kijkt er anders naar. Evenementen en artiesten zijn volgens hem ook afhankelijk van online aandacht. "Het is fijn als mensen op social media zetten hoe vet je feest was. Dat zorgt ervoor dat er de volgende keer meer publiek komt", legt hij uit. "Dj's hebben dat gewoon nodig om nieuwe boekingen te kunnen krijgen. Ik zou het jammer vinden als we dat van ze wegnemen met dit beleid." Ook Frenken is donderdag te vinden bij het concert van Joost en zal daar zijn telefoon niet mogen gebruiken. "Ik vind het dubbel. Ik kan me voorstellen dat hij niet wil dat mensen verklappen hoe zijn show was aan mensen die zijn concerten nog gaan bezoeken. Maar aan de andere kant wil je gewoon laten zien dat je ergens bent geweest." Hij is het niet eens met dat je zonder je telefoon meer in het moment leeft. "Of je nu je telefoon bij je hebt of niet, je bent in dat moment. Hoe je dat wilt ervaren, kies je zelf", zegt Frenken.

"Bij concerten keek ik altijd naar een haag aan telefoons."