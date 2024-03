Schuur en huis in Werkendam volledig afgebrand, brand onder controle

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Grote brand in een schuur in Werkendam: sluit ramen en deuren. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Volgende 1/5 Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision.

De brandweer de brand in een schuur en woning aan de Bruine Kilweg in Werkendam onder controle. De schuur en het aanliggende huis zijn compleet afgebrand. De brand brak uit rond half drie en de rook was in de wijde omgeving te zien zijn.

De brandweer probeerde te voorkomen dat de brand oversloeg op een andere zeer grote schuur. Dat is volgens de 112-correspondent gelukt, mede doordat de wind de goede kant op stond. Een aanliggende woning is compleet afgebrand en niet meer te redden. De brandweer had veel tijd nodig bij het nablussen.



De veiligheidsdienst adviseerde mensen die last hadden van de rook om ramen en deuren te sluiten. De brandweer meldt dat op het dak van de schuur veel zonnepanelen zaten. Het afval van de zonnepanelen lijkt zich beperkt te hebben verspreid in de omgeving. Vooral in omliggende weilanden lijken nu stukjes folie van de zonnepanelen te zijn neergedaald.

