Jongen (15) zwaargewond naar ziekenhuis na schietpartij in park

Een 15-jarige jongen uit Etten-Leur is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een schietpartij aan de Van Grobbendoncklaan in Den Bosch. Hij is naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht en is buiten levensgevaar. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is nog onduidelijk.

De politie kreeg kort voor negen uur ’s avonds een melding over een jongen met een schotwond aan de Van Grobbendoncklaan, bij de ingang van het Prins Hendrikpark. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De jongen is zwaargewond, onder begeleiding van een trauma-arts, naar het ziekenhuis gebracht. Dader nog niet gepakt

Wat de aanleiding van de schietpartij is, is nog onduidelijk. Een deel van de straat en het Prins Hendrikpark werden afgesloten voor onderzoek. Er worden onder meer speurhonden ingezet. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan. De dader is nog niet opgepakt. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de schietpartij.