'Eindhoven Airport gaat in 2027 definitief vijf maanden dicht'

Eindhoven Airport gaat begin februari 2027 definitief voor vijf maanden dicht. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. De schade loopt in de miljoenen. De luchthaven gaat dicht voor een renovatie van de landingsbaan.

De landingsbaan krijgt installaties die het mogelijk maken dat er ook in mist kan worden geland. Het betekent dat luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven en horeca gedurende vijf maanden geen inkomsten hebben. De schade loopt in de miljoenen.

Vakantievlieger Transavia en reisorganisatie TUI laten weten op de hoogte te zijn gesteld van het slot van vijf maanden. TUI heeft in de komende weken een afspraak met de directeur van de luchthaven.

Een woordvoerster van Eindhoven Airport wil tegenover De Telegraaf niet vooruitlopen op schadevergoeding of verplaatsen van vluchten tot dat gesprek is geweest. Ook Transavia wil nog niet ingaan op mogelijke geleden schade. Het ministerie van Defensie, dat eigenaar is, wil niet reageren.

Bezorgde reacties

Eerder liet Frank Oostdam van reiskoepel ANVR al weten met grote vrees naar de werkzaamheden te kijken. "Tien procent van het vakantieverkeer in Nederland vertrekt vanaf deze luchthaven. Mijn voorstel zou zijn om de vluchten te verdelen over de andere luchthavens. Ik besef dat dat makkelijker is gezegd, dan gedaan. Maar het kan niet zo zijn dat het probleem op het bordje van de reissector terechtkomt."

Toch is de maandenlange sluiting volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft geen onnodig lange periode. "Op Schiphol gaan de banen ook maanden dicht voor onderhoud. Het verschil is dat je in Eindhoven maar één start- en landingsbaan hebt."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Volgens deskundigen is de maandenlange sluiting van Eindhoven Airport geen 'onnodig lange periode'