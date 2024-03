Inbreker tikt ruit in bij bewoner en laat bloedspoor achter

Agenten doen onderzoek bij een appartement aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk. De bewoner hiervan belde donderdagnacht de politie, omdat inbrekers zijn huis waren binnengedrongen. De politie heeft een bloedspoor gevolgd in de omgeving, maar heeft de daders niet gevonden.

De bewoner van het appartement werd rond kwart over twee 's nachts wakker van zijn hond die begon te blaffen. Toen de man uit bed ging om te kijken wat er aan de hand was, hoorde hij geluid vanuit de keuken. Hij zag toen dat iemand op zijn balkon stond en met zijn handen de ruit probeerde in te slaan. De inbreker was met een ladder op het balkon gekomen.

De bewoner rende snel naar zijn slaapkamer en belde 112. In de tussentijd hoorde hij dat de inbreker aan het rommelen was in zijn woonkamer en kasten doorzocht. Daarna sloeg de inbreker op de vlucht, vermoedelijk met lege handen.

Toen de politie aankwam, was de inbreker al verdwenen. In het appartement lag een bloedspoor. Dat liep door wat straten in de buurt. De politie denkt dat de inbreker gewond is geraakt toen hij de ruit insloeg. Mogelijk waren meer mensen betrokken bij de inbraak.

De bewoner is niet gewond geraakt. Hij is wel nagekeken in de ambulance.