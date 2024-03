Stafford bijt hondje Floki dood op uitlaatveldje: 'Alleen maar verliezers'

Een 11-jarig meisje liet in augustus de stafford Tyson uit, maar op een uitlaatveldje in Tilburg ging het helemaal mis. De poort ging dicht en ze haalde de lijn van de halsband. Aan de andere kant van het veld liet een vrouw een kleinere hond uit, die meteen door Tyson werd gebeten. Pas na enkele vuistslagen en klappen met een honkbalknuppel liet de stafford los, maar toen was het al te laat. Floki overleefde het niet.

"Een verdrietige zaak, er zijn alleen maar verliezers", was vrijdagochtend regelmatig te horen tijdens de rechtszaak over de dood van Floki, een kruising tussen een dwergkees en een pomeriaan.

Het gebeurde op woensdag 30 augustus. Omstanders probeerden nog tevergeefs de dwergkees te redden. Ook de 36-jarige moeder van het meisje hielp mee. De stafford werd na het bloederige gevecht in beslag genomen.

Het baasje van Tyson wordt nu verweten dat ze onvoldoende toezicht en controle had op de hond. Een paar jaar geleden ging het ook al mis. Toen beet haar stafford op hetzelfde veldje een labrador en heeft ze het hechten van de wond betaald.

Té emotioneel

Het baasje van Floki was niet bij de zitting. "Ze kan het emotioneel nog niet aan en mist haar hondje heel erg. Ze heeft gezien hoe Floki werd doodgebeten en daar heeft ze het heel moeilijk mee. Bij haar is posttraumatische stressstoornis vastgesteld en daarvoor is ze nog in behandeling", vertelt een woordvoerster van Slachtofferhulp.

Het baasje van Tyson en vooral haar kinderen missen hun stafford al bijna acht maanden. "Tyson is dol op kinderen en de konijnen in huis. Hij is niet gevaarlijk bij andere mensen en kinderen. Het is een zachtaardige hond", vertelt ze met tranen in haar ogen, waarna ze slok water neemt.

Inslapen

Het gedrag van Tyson is onderzocht. Daaruit blijkt dat de hond onvoorspelbaar is. De officier van justitie vindt dat de eigenaar tekort is geschoten: "Nadat Tyson die labrador had gebeten, heeft zijn baasje niet ingegrepen door hem te muilkorven tijdens het uitlaten." Ze eiste dat een arts Tyson laat inslapen.

De rechter legt de vrouw een taakstraf op van 25 uur. Gaat de vrouw binnen drie jaar nog eens in de fout, dan komt daar nog eens 25 uur bij.

Verder krijgt ze een verbod opgelegd om bepaalde honden, zoals stafford en pitbull te houden. Ze moet duizend euro betalen aan het baasje van Floki voor de kosten van de crematie en het aangedane leed. De rechter volgt de eis van de officier van justitie door Tyson te laten inslapen.