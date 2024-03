Deze arts legt uit of we ons zorgen moeten maken over mazelen

Sinds lange tijd is er een uitbraak van de mazelen. In de regio Eindhoven zijn veertien kinderen en een volwassene besmet geraakt met het virus. Wat is dat voor ziekte, de mazelen? Hoe gevaarlijk is zo'n uitbraak en kan iedereen er ziek van worden? Arts Anke Bens van de GGD geeft de antwoorden.

Wat krijg je van mazelen?

"Mazelen begint met hoesten, verkoudheidsklachten, koorts, vaak gevolgd door een oogontsteking. Na drie tot zeven dagen komen er rode vlekjes op de huid.. Mazelen is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus."

Hoe gevaarlijk is het?

"Het wisselt per persoon hoe erg je het te pakken krijgt. Als je bent gevaccineerd tegen mazelen of het vroeger al eens hebt opgelopen, hoef je je geen zorgen te maken. Veel mensen worden in dat geval niet ernstig ziek. Maar bij sommige mensen kan mazelen tot een hersenontsteking of een longontsteking leiden. En in een uitzonderlijk geval kan je er aan dood gaan. Volgens het RIVM loopt in Nederland ongeveer een op de 10.000 gevallen fataal af."

Hoe kunnen mensen die zich niet hebben laten inenten tegen mazelen, voorkomen dat ze er ziek van worden?

"Omdat de mazelen voor niet gevaccineerde mensen ernstiger kunnen verlopen, zouden ze zich alsnog ertegen kunnen laten inenten. Of je moet, net als in coronatijd, zoveel mogelijk direct contact vermijden, zeker met besmette personen. Het vaccin biedt zo goed als mogelijk bescherming tegen de ziekte. Dus als je de kans zo klein mogelijk wilt maken, adviseer ik wel om de vaccinatie te nemen. Kinderen krijgen met 14 maanden en met 9 jaar een vaccinatie die beschermt tegen bof, mazelen en rode hond."

Wat moet je doen als je mazelen krijgt?

"Als je denkt mazelen te hebben, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Dus kom niet zomaar naar de praktijk, maar bel Dan steek je ook geen andere mensen aan."

Kun je je kind nog naar de opvang brengen?

"Kinderen kunnen gewoon veilig naar school of de kinderopvang. Als ze gevaccineerd zijn, zijn ze beschermd. Ook als ze niet gevaccineerd zijn, adviseren we niet om het kind thuis te houden. Wel is het belangrijk om ze in de gaten te houden en zodra ze klachten krijgen thuis te houden. We doen als GGD nu bron- en contactonderzoek. Daarbij brengen we mensen in kaart die risico lopen omdat ze contact hebben gehad met iemand die mazelen heeft. Die waarschuwen we om extra alert te zijn op klachten. Zo nodig kunnen we dan ook snel extra maatregelen nemen.”