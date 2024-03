Verzakte gasleiding bij de A2 is weer opengedraaid

De verzakte gasleiding langs de snelweg A2 bij Eindhoven is vrijdagmiddag rond drie uur weer opengedraaid. De leiding vormt geen gevaar meer en is niet aangetast door de verzakte ondergrond, meldt netbeheerder Enexis. De leiding zorgde woensdag voor grote problemen in de regio, onder meer doordat de A2 en de N2 urenlang moesten worden afgsloten.

De problemen werden veroorzaakt door een kapotte pompinstallatie die daar tijdelijk was neergezet voor werkzaamheden aan het riool. De pompinstallatie verzakte en ging lekken. De ondergrond van de gasleiding zakte mee. De leiding kwam daardoor onder druk te staan en dreigde te 'breken'. Daarom moesten nabijgelegen snelwegen volledig worden afgesloten, wat voor een verkeersinfarct in de regio zorgde. Inmiddels is de situatie dus weer onder controle en kan de gasleiding open.