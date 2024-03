Strengere straffen voor frauderende woningzoekenden: 'Ze belazeren de boel'

Frauderende woningzoekenden worden voortaan harder aangepakt door de zeven West-Brabantse woningcorporaties. De sancties op valsheid in geschrifte, het doorgeven van onjuiste informatie om sneller een huurhuis te krijgen, zijn flink aangescherpt. Bij de eerste overtreding wordt de inschrijving voor zes maanden geblokkeerd en bij een tweede keer zelfs een jaar.

De blokkade wordt uitgevoerd door Klik voor Wonen, het digitale platform waarop de woningcorporaties de (sociale) huurwoningen aanbieden. De reden is om ervoor te zorgen dat het systeem eerlijk blijft en fraude staat dat in de weg.

"De woningmarkt wordt alleen maar krapper en we willen het schaarse goed dat we hebben dan wel toewijzen aan mensen die er recht op hebben", zegt manager Angelique van Hoorn van Klik voor Wonen. "En niet aan mensen die de boel proberen te belazeren."

Dingen die niet kloppen

"Door de woningnood en de maatschappelijke ontwikkelingen worden woningzoekenden creatief in het zoeken naar oplossingen om snel aan een woning te komen", vult woordvoerder Brigitte Dankelman namens de West-Brabantse woningcorporaties aan. "Veelal is dat voor woningen waar ze feitelijk gezien niet voor in aanmerking komen. De verhuurmedewerkers zien met enige regelmaat bij de toewijzing van woningen dat er dingen niet kloppen." Om hoeveel fraudeurs het precies gaat, willen de woningcorporaties niet zeggen.

Het gaat dan om het geven van onjuiste informatie, zoals bijvoorbeeld liegen over het inkomen. Ze worden gepakt voor valsheid in geschrifte. "We weten inmiddels waar we op moeten letten waardoor woningzoekenden sneller door de mand vallen", vervolgt Dankelman. "Over hoe ze dat doen, doen we geen uitspraken om woningzoekenden die fraude willen plegen niet op ideeën te brengen. We kunnen alleen zeggen dat de verhuurmedewerkers hierin getraind worden en dat dit een belangrijk screeningpunt is tijdens het verhuurproces."

Hogere straffen

De straffen voor fraude zijn sinds kort behoorlijk omhoog gegaan bij de woningcorporaties in West-Brabant. Mensen die de kluit belazeren, komen na constatering nu tijdelijk niet in aanmerking voor een huis.

"De oude regeling met bijbehorende spelregels en een sanctie van drie maanden blokkade stonden niet meer in verhouding", laat woordvoerder Dankelman weten. "En ze werden door frauduleuze woningzoekenden als ‘bijkomend neveneffect’ min of meer geaccepteerd. We hebben de sanctie daarom verhoogd naar zes maanden blokkade bij een eerste constatering en twaalf maanden bij een tweede constatering om dit soort zaken zoveel mogelijk te ontmoedigen."