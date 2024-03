Leven als sekswerker: escort Saskia vertelt wat jij altijd al wilde weten

Het is Nationale Hoerendag, de dag waarop sekswerkers eindelijk eens zelf verwend en in het zonnetje gezet mogen worden. Daarom gingen we met een bos bloemen langs bij escortdame Saskia (37) uit de regio Moerdijk. Volgens haar rust er nog altijd een groot taboe op het werk en is dat nergens voor nodig. Ze beantwoordde daarom alle vragen die je altijd al eens wilde stellen.

Saskia (niet haar echte naam) runt een eigen escortbureau, waar ze zelf ook escort is. Ze is vijf jaar geleden begonnen en inmiddels heeft ze twintig dames in dienst en een aantal chauffeurs. Saskia heeft een vriend en drie kinderen. Tegen hun is ze heel open over haar werk, net als tegen de buitenwereld. Op social media vertelt ze openhartig over al haar seksdates, want voor Saskia is seks geen taboe.

Moet je als sekswerker alleen goed zijn in bed?

“Nee. Je moet ook spontaan zijn en goed met iemand kunnen praten. Het is jouw taak om de ander op z’n gemak te stellen. Dus je moet ook iets uit mensen kunnen krijgen, die niet zoveel zeggen. Ook is het belangrijk dat je het nieuws volgt, zodat je een inhoudelijk gesprek kunt voeren. En je moet een knop kunnen omzetten. Als je niet met iemand naar bed kunt die je type niet is, kan je dit werk niet doen.”

Wat voor mensen huren jou in als escort?

“Het is een groot vooroordeel dat er alleen maar treurige figuren een escort boeken. Alles komt voorbij. Van zakenmannen tot mensen die single willen blijven, autistische jongens en vreemdgangers. En van alle leeftijden, van achttien jaar tot hoogbejaard.”

Geniet je zelf ook van de seks met je klanten?

“Vaker niet dan wel. Je moet mij echt goed kennen, wil je mij kunnen plezieren in bed. Bovendien zijn de meeste mannen best egoïstisch in bed en dat snap ik ook wel. Als je veel geld betaalt mag je ook aan jezelf denken. Maar ik vind het heel leuk om anderen te plezieren. Ik ben meer een gever dan een nemer. Het ligt juist niet voor de hand om dit werk te doen als je zelf aan je trekken wilt komen."

Zorgt dit niet voor spanningen in je eigen relatie?

“Ik heb ooit een klant gehad bij wie ik drie keer in de week kwam. Dat vond mijn partner wel moeilijk. Maar voor mij is een klant een klant. En met een klant kan ik geen relatie krijgen. Ik doe dit nu vijf jaar en heb één keer een klant gehad die ik knap vond. Maar ik hou altijd voor ogen dat het gras niet groener is aan de overkant. Als je partner je zoveel vrijheid en vertrouwen geeft, mag je dat niet beschamen.”

Wat zeg je als je kinderen vragen wat voor werk je doet?

“Gewoon zoals het is. Dit is het oudste beroep in de wereld en nog steeds het grootste taboe. Dus als we daar moeilijk over blijven doen, zijn we heel raar bezig. Ik heb drie kinderen, van 7, 12 en 14 jaar oud. Die van 7 heeft nog nooit gevraagd wat ik doe. En aan de andere twee heb ik gewoon uitgelegd dat hun moeder seks heeft met andere mannen en dat die daarvoor betalen. Daar kijken ze helemaal niet meer van op.”

Hoe zien jullie personeelsuitjes eruit?

“Jullie denken vast dat dat een grote gangbang is, maar niks is minder waar. Laatst organiseerde ik een pizza-avond en daarna doken we de jacuzzi in. Met alleen de vrouwen, dus zonder de chauffeurs. Het heftigste wat er die avond gebeurde was dat iedereen aan het eind van de avond met blote borsten op de foto stond. Als er iets gebeurt tussen medewerkers, stopt een van de twee met het werk. Want dat wil ik absoluut niet hebben.”

Blijf je dit werk tot aan je pensioen doen?

“Absoluut niet. Dat kan ik toch niemand aandoen! Zie je me al gaan? Oma met haar stok? Ik denk dat ik dit maximaal tot mijn veertigste doe. Dan stop ik als escort en ga ik alleen nog door in mijn bedrijf als bedrijfsleider."