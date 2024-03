Dave moet z'n dierenwinkel sluiten omdat er een Aldi komt: 'Onbegrijpelijk'

De dierenwinkel van Dave van Son (53) aan het aan het Rivierenplein in Den Bosch is al jaren een begrip in de wijk. Maar een paar maanden geleden kregen Dave en nog zes ondernemers onverwachts te horen dat hun huur werd opgezegd. Supermarktketen Aldi heeft hun hele blok opgekocht en dus moeten ze vertrekken. “Ik vind het onbegrijpelijk dat je 25 jaar een winkelpand kan huren en dan op deze manier op straat wordt gezet”, reageert de eigenaar gefrustreerd.

Twee weken geleden deed Dave definitief de deur dicht van de dierenshop aan het plein in Den Bosch-Zuid. Afgelopen najaar kregen zeven ondernemers te horen dat ze plaats moeten maken voor de Aldi. “We kregen alleen een briefje met vier regels van de pandeigenaar waarin stond dat hij alles aan de supermarktketen had verkocht. Meer niet”, zegt Dave. Vijf van de zeven panden moeten op 1 april leeg zijn. De Aldi biedt ondernemers een paar duizend euro als ze eerder vertrekken. “Dat noem ik een oprotpremie." Dave heeft het geld wel aangenomen, maar: "Als ik de komst van de supermarkt tegen had kunnen houden, was ik echt nooit weggegaan.” Inmiddels zijn de bloemist, opticien, fietsenwinkel en de dierenwinkel van Dave vertrokken. De naaimachinezaak volgt eind deze maand. Twee horecazaken zijn nog in onderhandeling met de supermarktketen, omdat hun contracten langer lopen. “Ik ben nog steeds boos en verdrietig”, zegt Dave als hij door het raam van ‘zijn’ lege pand kijkt. De naam van de winkel, Janneke’s Beestenboel, staat nog op de gevel. Maar verder is er niets meer over van de dierenzaak. “Ik baal er gewoon van dat zeven echte Bossche ondernemers moeten vertrekken voor één grote winkelketen die niet eens uit de stad komt.”

"Ik hoopte dat mijn kinderen mij ooit zouden opvolgen."

De meeste ondernemers zaten al tientallen jaren aan het plein in de Bossche volkswijk. De dierenzaak die de ouders van Dave ooit begonnen, zat er het langst: 25 jaar. “Mijn vader was een echte dierenliefhebber. Van katten en honden tot konijnen en zelfs een geit. We hadden het allemaal thuis”, vertelt Dave die drie straten verderop is opgegroeid. “Toen hij zijn baan als bakker verloor, begon hij de dierenzaak. Het lijkt wel toeval, maar hij stond op straat omdat de eigenaar van de bakkerij het pand verkocht aan een andere supermarktketen: de Lidl." Dat ook Dave nu op straat staat door de komst van een groot bedrijf, maakt het extra pijnlijk. “Ons familiebedrijf is een begrip aan het levendige Rivierenplein. We kenden al onze klanten persoonlijk en keken naar elkaar om”, zegt de eigenaar. Acht jaar geleden nam hij de zaak over van zijn ouders. “Ik hoopte dat mijn kinderen mij ooit zouden opvolgen. Dat dat niet meer kan, vind ik verschrikkelijk.”

“Ik wilde eigenlijk stoppen, maar ik ga door voor mijn klanten.”

Maar de 53-jarige Bosschenaar heeft hun familiebedrijf niet zomaar op. Het gaat door met Janneke’s Dierenboel. Niet als winkel, want daarvoor zijn de huren te hoog, maar online. Inmiddels heeft Dave zijn garage thuis omgebouwd tot magazijn. “Ik wilde eigenlijk stoppen met de dierenwinkel. Zo pissig ben ik, maar ik ga door voor mijn klanten.” Dave heeft de eerste bestellingen al binnen. Maar het is nog maar de vraag of hij dit fulltime kan blijven doen. “Ik had veel klanten die tijdens het uitlaten van de hond even langskwamen voor één bot of klein zakje voer. Het is niet haalbaar om zulke kleine dingen te bezorgen. Dus die omzet mis ik nu”, zegt hij. Als over een half jaar blijkt dat het financieel niet te doen is, gaat Dave ook voor een baas werken. "Maar de dierenwebshop gaat ook door.” Aldi wil eind dit jaar het filiaal aan het Rivierenplein openen.