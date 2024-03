Man mishandelt oude vrouw en zorgmedewerkers: tbs geëist

Tegen een 38-jarige man uit Eindhoven is tbs met dwangverpleging geëist. Hij stond vrijdag terecht voor meerdere mishandelingen en het bedreigen van een zorgmedewerker. De man mishandelde ook uit het niets een 72-jarige vrouw op straat.

De verdachte verblijft al lange tijd in een ggz-instelling in Eindhoven. Hij is eerder al veroordeeld voor het mishandelen van een politieagent.

Deze vrijdag stond hij opnieuw terecht voor mishandelingen. Hij verwondde onder meer een zorgmedeweker, die daardoor een hersenschudding opliep. Ook mishandelde hij een andere zorgmedewerker en medecliënt van de ggz-instelling waar hij verbleef. Daarnaast mishandelde de man uit het niets twee voorbijgangers op straat: de 72-jarige vrouw liep een gebroken pols op.