MXGP-motorcrosser Roan van de Moosdijk na 3 maanden alweer ontslagen

Roan van de Moosdijk is door het Fantic Factory Racing MXGP Team per direct op straat gezet. De motorcrosser uit Eindhoven was pas drie maanden in dienst en had nog geen Grand Prix gereden. Het team spreekt over 'wederzijdse goedkeuring', maar een gesprek met teameigenaar Louis Vosters wijst uit dat Van de Moosdijk is ontslagen. De vrijgekomen plaats wordt nu hoogstwaarschijnlijk ingenomen door Brian Bogers uit Eindhoven.

Roan van de Moosdijk zag eind vorig jaar een droom uitkomen. Hij kreeg een contract voor de MXGP, het hoogste niveau in de motorcross. Achter kopman Glenn Coldenhoff mocht het talent zijn waarde in het nieuwe Fantic Factory Racing Team bewijzen.

Onwerkbaar

Maar niet lang, want na drie maanden is Van de Moosdijk van het een op andere moment op straat gezet. Nadat hij de eerste GP in Argentinië door een blessure had gemist, kreeg hij vorige week te horen dat hij niet meer welkom was.

"Verschil van inzicht", zegt teameigenaar Louis Vosters. "We voldoen niet aan elkaars verwachtingen. De situatie was onwerkbaar geworden en dan in extreme vorm. Die jongen heeft het aan zichzelf te danken. En meer ga ik er niet over zeggen."

Het zou vooral over inzet gaan, maar Vosters wil het bij dit vrij vage verhaal houden. Opmerkelijk is verder dat het Fantic Factory Racing Team MXGP op social media meldt dat beide partijen in samenspraak uit elkaar zijn gegaan, maar dat ligt toch anders. Er is toch sprake van ontslag. Vosters en de Italiaanse Fantic- fabriek hebben het contract ontbonden, zo zegt hij nu.

Juridische stappen

De juridische stappen van het kamp van Van de Moosdijk bewijzen ook anders. Het is de reden dat de Eindhovense motorcrosser zelf niet wil reageren. Zijn manager Ebert Dollevoet doet dat wel: "Er is geen sprake van wederzijds goedkeuren", zo zegt hij. "Alles ligt nu bij de advocaat en we kunnen daardoor inhoudelijk niet veel zeggen. Maar Roan en ik herkennen absoluut niets in zijn verhaal."

Dollevoet vindt het 'niet correct en niet fatsoenlijk'. "Al die maanden is alleen maar gezegd dat het een geweldige jongen is en beste die ze hebben. Het is voor ons nog steeds een gigantische verrassing en teleurstelling. Een donderslag bij heldere hemel. We krijgen gelukkig veel steunbetuigingen vanuit alle hoeken uit de wereld."

Zitje naar Brian Bogers

Ook bijzonder is dat het zitje van Roan van de Moosdijk al zo goed als vergeven is. Die zou naar Brian Bogers uit Eindhoven gaan, die nu testrijder is voor Jeffrey Herlings. Vosters: "Met hem ben ik aan het praten, maar dat is nog niet rond. Dat ligt ook bij de fabriek in Italië. Maar hij is een van de kandidaten."