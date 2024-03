Friso Emons gediskwalificeerd tijdens WK shorttrack voor eigen publiek

Het WK shorttrack in eigen land, een mooier podium kan bijna niet voor de Nederlandse ploeg. Maar voor Friso Emons eindigde de vrijdag in Ahoy Rotterdam in een sportief drama. De 25-jarige Tilburger kwam samen met een Chinese tegenstander ten val en de jury vond dat de fout van de Tilburger. Er volgde een diskwalificatie en daardoor mag hij ook niet meedoen aan de herkansingen later dit weekend.

Emons kwam eerder op de dag ook in actie op de 1500 meter. Daar werd hij in zijn race tweede achter de Italiaan Luca Spechenhauser en daardoor staat hij morgen in de halve finale. Het doel van de Tilburger is het bereiken van de eindstrijd.

Medailles

In januari van dit jaar deed Friso mee aan het EK shorttrack in Polen en pakte hij zilver op de 1500 meter. In 2022 was dat brons, zijn eerste individuele medaille. Dat toernooi pakte hij met de aflossingsploeg een gouden plak.

WK als hoofddoel

Tegenover Omroep Brabant gaf hij aan het begin van het shorttrackseizoen al aan dat het WK bovenaan zijn verlanglijstje stond: "Ik was vorig seizoen best vaak vierde, nu wil ik een treetje hoger staan. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid en ik ben beter geworden als shorttracker. Vooral op het WK in Ahoy wil ik er staan, dat zou fantastisch zijn."

Uitverkocht

Het WK wordt voor de tweede keer in Ahoy gehouden. Over publieke belangstelling heeft de organisatie niet te klagen, want de zaterdag en zondag zijn uitverkocht. In totaal is Nederland nu zes keer het gastland geweest. Over vier jaar wordt er opnieuw op een Nederlandse baan om de wereldtitels gestreden.