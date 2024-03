Tientallen vaten drugsafval gedumpt: 'Gelukkig geen lekkend vat'

Naast het Klein Overveldsepad in het buitengebied van Breda zijn zaterdagochtend een heleboel vaten met drugsafval gevonden door een jachtopziener. De brandweer heeft metingen verricht.

Het gaat volgens een 112-correspondent om zo'n zeventig vaten met vloeistof, verschillende blauwe lege tonnen, veel plastic bakken en twee filters.

In het water

Een vat, dat open was, lag in het water maar volgens een woordvoerder van waterschap Brabantse Delta is daaruit geen vloeistof gelekt en dus niks schadelijks in het oppervlaktewater gelekt.

Het terrein waar de vaten gevonden werden, is eigendom van Staatsbosbeheer. Het is aan die organisatie om de vaten te laten opruimen.