Man fors mishandeld nadat hij tegen iemand aanloopt bij verlaten café

Een 19-jarige man uit Bavel is vrijdagnacht meerdere keren op het hoofd geslagen op de Potkanstraat in Breda. Een 17-jarige jongen uit Raamsdonksveer is aangehouden.

Het slachtoffer vertelde agenten dat hij een café aan de Havermarkt had bezocht. Buiten tikte hij in het voorbijgaan de 17-jarige jongen aan. Die zou de jongen daarop in het gezicht hebben geslagen. Alcohol

Een portier haalde hen uit elkaar, maar op de Potkanstraat werd hij opnieuw door dezelfde jongen meerdere keren in het gezicht geslagen. Ook toen het slachtoffer op de grond viel, bleef de jongen hem slaan, tot mensen hem vastpakten. De verdachte was onder invloed van alcohol. Hij had een alcoholpromillage van 1,0.