Paard met been klem in wildrooster, brandweer schiet te hulp

Een paard is zaterdagochtend door de brandweer bevrijd uit een wildrooster in de Belversebaan in Oisterwijk, waarin het met een been vastzat. Een vrouw die haar hond uitliet, zag het paard vastzitten en waarschuwde de hulpdiensten.

Het vastzittende paard maakte deel uit van een kudde wilde paarden in bosgebied Kampina. De kudde bleef staan in de buurt van het paard dat vast zat. De brandweer parkeerde de brandweerwagen een stuk van het wildrooster vandaan, zodat de kudde niet onrustig zou worden. Heel voorzichtig

In samenwerking met de boswachter ging de brandweer bij het bevrijden van het dier heel voorzichtig te werk. Met een zogenoemde spreider werd een van de dikke stalen stangen van het wildrooster verbogen zodat het been van het paard loskwam. Het dier bleek niet gewond. De boswachter heeft een tijd rondgelopen met het paard, om het weer een beetje bij te laten komen van de benarde situatie.

Het paard zat met een been klem in het wildrooster in de Belversebaan in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision).