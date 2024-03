Afgelopen donderdag trad Joost Klein op in de 013 in Tilburg, maar bezoekers mochten absoluut geen telefoons mee de zaal innemen. Inmiddels is duidelijk waarom: Klein nam een video op van zijn liveoptreden van 'Europapa', de Nederlandse inzending en mega-hit op het aanstaande Eurovisiesongfestival. Het eindresultaat kun je hier zien.