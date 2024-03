Steekpartij bij voetbalwedstrijd tussen jeugdteams, vrouw gewond

Bij een voetbalwedstrijd tussen twee jeugdteams onder de 15 in Dinteloord, zijn zaterdagmiddag vermoedelijk twee gewonden gevallen tijdens een massale vecht- en steekpartij. Een vrouw is in haar onderrug gestoken en een man liep een snijwond op aan zijn hand. Ook zou een jeugdspeler zijn geslagen door twee volwassenen. De aanleiding voor het conflict is niet geheel duidelijk.

Volgens ooggetuigen raakten de gemoederen langs de lijn verhit na afloop van een wedstrijd tussen jeugdteams van voetbalvereniging VV Prinsenland en het bezoekende van RKVV Roosendaal. Het gaat om spelers van onder de 15 jaar. Vanaf de aftrap was er volgens omstanders al een nare sfeer rondom het voetbalveld. Ouders die langs de lijn de spelers ophitsten en de scheidsrechter voortdurend met kritiek bestookten. Bloed

De vlam sloeg in de pan aan het einde van de tweede helft. Er ontstond naast het veld een vechtpartij waarbij minstens vijftien volwassenen betrokken waren. Ook jeugdspelers kwamen erop af. Een vrouw die probeerde om de jeugdvoetballers weg te houden van het conflict, werd daarbij naar eigen zeggen in haar onderrug gestoken. Ze bemerkte haar wond pas toen ze in de auto zat en bloed op de zitting zag. De vrouw is op eigen kracht naar het ziekenhuis. Daar heeft het medisch personeel haar wond gehecht. Het slachtoffer laat weten dat ze nog deze zaterdag aangifte doet bij de politie. Broertje

Een lid van voetbalvereniging Prinsenland die de vechtpartij zag gebeuren, zegt dat de jongeman met het mes een supporter van RKVV Roosendaal was. "Het was een broertje van een speler van RKVV Roosendaal. Hij gedroeg zich al tijdens de wedstrijd vervelend." Het zou volgens hem na de wedstrijd pas echt mis zijn gegaan. "Deze supporter spuugde de scheidsrechter in zijn gezicht en begon met een mes te zwaaien. Daarna doken ouders van beide ploegen erbovenop." Het handgemeen zou daarna verder gegaan in de kantine van VV Prinsenland. De politie bevestigt dat er een melding is gedaan over de vechtpartij op het sportpark. En dat een vrouw 'een verwonding' heeft opgelopen.