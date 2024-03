Ankie (42) kreeg uit het niets mes in haar rug tijdens voetbal matpartij

Een voetbalwedstrijd van twee jeugdteams in Dinteloord is zaterdag compleet uit de hand gelopen. Ankie stond tussen slaande en stekende mannen om de kinderen weg te halen tussen het gevecht. Na een uur kwam ze erachter dat ze zelf was gestoken in haar onderrug. "Ik stond daar kinderen weg te halen, want de sfeer was zo ontzettend agressief. Een man stond met een sleutel in zijn vuist te zwaaien. Het was heel eng."

De 42-jarige Ankie was met haar 14-jarige zoon en haar club RKVV uit Roosendaal naar Dinteloord afgereisd. Een doodnormale uitwedstrijd, maar dat bleek niet zo. "De sfeer was al vanaf het begin van de wedstrijd vervelend", vertelt Ankie. Volgens haar waren vaders van beide partijen, maar ook de coach van de tegenpartij, de spelers op het veld 'aan het opnaaien'. "Het werd daardoor een hele nare wedstrijd."

"De scheidsrechter was vrij jong en liep ook vrij bang over het veld."

Vanaf de tweede helft werd de sfeer nog grimmiger. "De scheidsrechter was vrij jong en liep ook vrij bang over het veld." Toen het gevecht uitbrak probeerde Ankie zo goed en zo kwaad als het kon kinderen weg te sturen, richting kleedkamer of ergens anders waar ze veilig zouden zijn." Ankie heeft het zeker over een groep van vijftien, voornamelijk mannen, die met elkaar op de vuist zouden zijn gegaan. Ook zou een jongen van 16, een toeschouwer van RKVV, klappen hebben gekregen van twee volwassenen, zegt ze. De vechtpartij zou doorgegaan zijn in de kantine, 'maar toen was ik inmiddels al weg'. "In de auto zag ik bloed en dat ik was gestoken was in mijn onderrug." Ze is vervolgens op eigen kracht naar het ziekenhuis gereden, waar ze is gehecht. "Volgens het ziekenhuis moet ik zijn gestoken met een erg scherp mes, waardoor ik het in eerste instantie niet heb gevoeld."

"Wat een voorbeeld ben je dan voor die knulletjes van 14 of 15 jaar."

"Ik had wel eens verhalen gehoord van ruzie langs het veld, maar dit is was echt eng. Wat een voorbeeld ben je dan voor die knulletjes van 14 of 15 jaar." Ankie belde haar man die agent is, om te vragen wat te doen. Hij adviseerde foto's te maken en aangifte te doen. Toch kan Ankie ondanks alles wat er is gebeurd daar nog wel de humor van inzien. "Hij is op skivakantie. Heb ik hem een keer nodig, dan is hij er niet." Ankie heeft inmiddels aangifte gedaan.