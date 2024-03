Tekort aan oogartsen: patiëntenstop oogheelkunde Máxima Medisch Centrum

Door een tekort aan oogartsen moet het Máxima Medisch Centrum (MMC) stoppen met oogheelkundige zorg. Alleen patiënten die al in behandeling zijn in het ziekenhuis en in het verzorgingsgebied wonen mogen blijven.

Het besluit valt zwaar voor medewerkers van het oogheelkundige team. "Dit doet pijn aan ons zorghart. We willen natuurlijk iedere patiënt zorg bieden", vertelt Jesper Rijpma. Hij is woordvoerder van het MMC. Er is al een langere tijd een tekort aan oogartsen in het MMC . Sterker nog. Het ziekenhuis draait op dit moment onder toezicht van een waarnemend oogarts.

"Medisch onverantwoord om patiënten nog langer op de wachtlijst te laten staan."

De druk op deze oogarts wil het ziekenhuis zo veel als mogelijk verlichten. "Het is medisch onverantwoord om een deel van onze patiënten nog langer op de wachtlijst te laten staan." De patiënten om wie dit gaat krijgen voor 1 april een bericht van het ziekenhuis. "Deze mensen kunnen naar het Anna, Elkerliek of Catharina ziekenhuis."

"We blijven doorzoeken."