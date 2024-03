Vrouw (35) doodgestoken door partner: vijf kinderen naar het ziekenhuis

Een 35-jarige vrouw is zaterdag aan het eind van de middag in Mierlo neergestoken door haar partner (49) en op straat voor haar huis aan de Heer van Rodestraat overleden. De man is verderop in een parkje aangehouden. Als gevolg van de steekpartij zijn vijf kinderen tussen de 6 en 20 jaar oud naar een ziekenhuis gebracht. Een aantal van hen is lichtgewond.

De politie weet niet precies welke kinderen van een van de ouders of van beiden zijn. De kinderen zijn tussen de 6 en 20 jaar oud. Sporenonderzoek

Rond tien voor zes werd de politie gebeld over de steekpartij aan de Heer van Rodestraat. De 35-jarige vrouw was al overleden toen agenten bij het huis kwamen. De man werd niet veel later opgepakt na aanwijzingen van getuigen. De technische recherche is ook zondag nog bezig met het sporenonderzoek. De vrouw en haar echtgenoot woonden samen in het huis.