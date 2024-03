Vrouw doodgestoken door partner: vijf kinderen naar het ziekenhuis

Een vrouw in Mierlo is neergestoken door haar partner en vanavond in de Heer van Rodestraat overleden. De man is verderop in een parkje aangehouden. Daarnaast zijn er vijf kinderen naar het ziekenhuis gebracht waarvan er meerdere lichtgewond zijn geraakt. Wat de aard van de verwondingen is, is nog onduidelijk.

De technische recherche is nu bezig met het sporenonderzoek. De vrouw is de bewoonster van de woning waar zij bij gevonden is en de aangehouden verdachte is de bewoner. Hij is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek, aldus een woordvoerder van de politie. De kinderen zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en eventuele behandeling.



De politie vraagt om informatie over dit incident. Heeft u die? Bel dan met 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.