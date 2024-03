Geweldige en belangrijke goal voor RKC van teruggekeerde Mats Seuntjens

In de top van de Eredivisie is het wachten op het landskampioenschap van PSV. In de onderste regionen blijft het echter erg spannend. RKC Waalwijk was zaterdagavond op bezoek bij Excelsior de betere ploeg, maar moest genoegen nemen met een puntje: 1-1. De van een blessure teruggekeerde Mats Seuntjens maakte op geweldige wijze de Waalwijkse treffer.

RKC Waalwijk blijft door het gelijkspel zestiende in de Eredivisie, een plek die aan het einde van het seizoen play-offs betekent.

Vertrouwen kan veel doen met een ploeg. Dat vertrouwen was er bij RKC Waalwijk zeker, aangezien vorig weekend directe concurrent Vitesse met 3-1 aan de kant werd gezet. Excelsior daarentegen, verloor de laatste zes competitiewedstrijden en daardoor lag er veel druk op de Rotterdammers.

Het was Excelsior dat na een klein kwartier spelen een grote kans op de 1-0 kreeg. Vleugelaanvaller Derensili Sanches Fernandes passeerde keeper Etienne Vaessen en wilde binnentikken, maar op het laatste moment gleed RKC-verdediger Shawn Adewoye de bal uit het doel. Een paar minuten later was er het eerste gevaar van RKC Waalwijk. Het schot van Richonell Margaret, de vervanger van Denilho Cleonise, vloog net naast.

RKC-spits David Min kreeg na 22 minuten de grootste kans van de eerste helft. Hij reageerde alert op een kopbal van Dario Van den Buijs uit een corner, maar doelman Stijn van Gassel reageerde met een knappe redding. Diezelfde Van Gassel was kort daarna nog een keer belangrijk met een save op de inzet van Margaret.

Openingstreffer Excelsior

De treffer viel aan de andere kant en wel na zo'n half uur spelen. Vaessen had eerst nog een antwoord op een corner, maar uit een nieuwe hoekschop was het uiteindelijk Siebe Horemans die bij de paal binnen kon koppen: 1-0.

RKC Waalwijk was zeker niet de mindere en in de tweede helft werd de jacht op de 1-1 heropend. Goed was het spel van de gasten niet, maar toch waren ze dichtbij de gelijkmaker. Reuven Niemeijer liet echter een goede kans liggen, omdat hij de bal volledig verkeerd raakte.



Verwoestend schot

Invaller Mats Seuntjens gaf tien minuten later het goede voorbeeld. De van een blessure teruggekeerde creatieveling dolde zijn directe tegenstander en schoot verwoestend hard raak: 1-1. Niet veel later was RKC gevaarlijk uit een vrije trap van (weer) Seuntjens, maar er was niemand die het laatste tikje gaf.

Hoewel de gasten het betere van het spel hadden, bleef het opletten voor de snelle voorwaartsen van Excelsior. En opnieuw liet Vaessen zien waarom hij bij meerdere clubs op een verlanglijstje staat. De goalie tikte een hard schot van Lazaros Lamprou naast zijn domein. Aan de andere kant was opnieuw Seuntjens gevaarlijk voor het Rotterdamse doel, maar hij had geen oog voor een medespeler. En zo kreeg de kelderkraker geen winnaar.