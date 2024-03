Motorrijder komt om het leven na botsing, automobilist zwaargewond

Een 29-jarige motorrijder uit Breda is in de nacht van zaterdag op zondag overleden in het ziekenhuis nadat hij 's middags op de Bredaseweg in Rijsbergen botste met een auto. De bestuurder van de wagen, een 33-jarige man uit Rijsbergen, raakte zwaargewond.

De 29-jarige motorrijder reed over de Bredaseweg in de richting van Breda. De 33-jarige automobilist reed vanaf de parallelweg de hoofdrijbaan op, meldt de politie. De motorrijder botste in de linkerkant van de personenauto. Er werden twee traumahelikopters en twee ambulances opgeroepen. De motorrijder werd op straat nog gereanimeerd. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar overleed hij vannacht. De automobilist werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.