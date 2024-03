Vechtpartij jeugdvoetbal: scheidsrechter doet aangifte, clubs gaan praten

Op het sportpark in Dinteloord ging het zaterdag mis toen supporters van twee jeugdelftallen met elkaar begonnen te vechten. Bij de clubs vv Prinsenland en rkvv Roosendaal praten ze een dag later druk na met betrokkenen over hoe het uit de hand kon lopen en hoe het verder moet. De scheidsrechter die in zijn gezicht werd gespuugd heeft intussen ook aangifte gedaan. Eerder stapte al een vrouw die bij de knokpartij gewond raakte naar de politie.

Een dag later zeggen de besturen van de voetbalclubs 'volop bezig te zijn' om duidelijk te krijgen wat er nou precies is gebeurd. Bij vv Prinsenland in Dinteloord hebben ze rond het middaguur een bijeenkomst met de begeleiders van het jeugdteam. "Daar ga ik van de mensen zelf horen wat er is gebeurd", vertelt voorzitter Lex Dubbeldam. "Maar er zijn beelden en die liegen niet."

Het was een dag waar ze bij de voetbalclubs niet trots op zijn. Een duel tussen de jeugdteams van vv Prinsenland en RKVV Roosendaal onder de 15 jaar liep volledig uit de hand. Ouders begonnen te vechten, een scheidsrechter werd in zijn gezicht gespuugd en een moeder van een speler liep een steekwond in haar rug op. Dat gebeurde volgens haar toen ze haar kinderen weg wilde halen bij het geweld.

RKVV Roosendaal wil niet veel zeggen over wat er op het sportpark precies is gebeurd. "Het is aan de politie om de waarheid te achterhalen." Ze steken zondag veel tijd in het praten met betrokkenen. "We willen gesprekken voeren met de ploeg en elftallen", zegt voorzitter Jeroen van Beers. De voorzitter zegt dat er inmiddels contact is geweest met het bestuur van vv Prinsenland. "We wachten netjes af wat zij met ons gaan communiceren."

De moeder die gewond raakte, was zaterdag op het politiebureau om aangifte te doen. Zondag laat de politie weten dat ook de scheidsrechter van het duel aangifte heeft gedaan. Hij is volgens een woordvoerder in het gezicht gespuugd. "We weten nu dat omstanders zich ermee hebben bemoeid en zich verbaal agressief hebben gedragen. We onderzoeken wat er precies is gebeurd en waar de wond van de vrouw vandaan komt."

Opvallend is dat de voetbalclubs komende week opnieuw samen op het veld staan. Op het sportpark in Roosendaal spelen op zaterdag de jeugdteams onder de 14 jaar tegen elkaar. Van Beers gaat ervanuit dat dit duel gewoon doorgaat, als ze dat in Dinteloord tenminste ook willen. "Het zijn andere spelers en dus ook andere ouders en leiders."

De KNVB zegt het erg vervelend te vinden dat de wedstrijd zo uit de hand is gelopen. "Dit wil niemand op een voetbalveld." Of er sancties komen van de voetbalbond, moet volgens een woordvoerder nog blijken. "Wij krijgen komende week documenten van de clubs. De onafhankelijke aanklager gaat er dan naar kijken."