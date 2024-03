Forse snelheidsovertredingen A16: vier automobilisten zijn rijbewijs kwijt

Tijdens een snelheidscontrole op de A16 zijn vier automobilisten zondagochtend hun rijbewijs kwijtgeraakt. De snelheidsduivels werden geflitst op de snelweg bij Prinsenbeek.

De automobilisten reden ieder minstens 50 kilometer per uur sneller dan op dat moment overdag is toegestaan. Het gaat om twee Rotterdammers (geklokt op 150 en 157 kilometer per uur), een Amsterdammer (156 kilometer per uur) en een automobilist uit Naaldwijk (156 kilometer per uur).