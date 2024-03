Paard schrikt van brandende auto en rent snelweg op

Door een in brand gevlogen auto aan het Daalderstraatje in Ravenstein, is een paard zondagmiddag zo hard geschrokken dat het de oprit van een snelweg (A50) is opgerend. Het vuur veroorzaakte paniek bij het paard dat rustte in een paardentrailer in de buurt.

Politie en brandweer hebben het ontsnapte dier weten te vangen. Hoe de brand bij de auto is ontstaan, is vooralsnog onbekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.