Brandweer moet twee keer in een uur uitrukken om dezelfde truck te blussen

De brandweer is zondag twee keer uitgerukt om dezelfde vrachtwagen te blussen. De eerste keer was er rookontwikkeling in de cabine van de vrachtwagen. De brandweer kwam met twee wagens naar de Hurksestraat in Eindhoven, bluste de brand en kon een uur later weer terug komen.

Bij de eerste melding ontdekte de brandweer een kleine brand in de buurt van de meterkast die onderdeel was van de truck. Een aantal kabels waren weg gesmolten, vermoedelijk na kortsluiting. Toen de brand geblust was keerde de brandweer terug naar de kazerne. Precies een uur later werden ze opnieuw opgeroepen omdat dezelfde vrachtwagen weer in brand zou staan. Nu kwam er zwarte rook uit de cabine. De brandweer rukte opnieuw uit met twee bluswagens en wist ook deze keer de brand snel te blussen. Hoe er tot twee maal toe brand ontstond is niet duidelijk. De brandweer vermoedt dat de chauffeur de vrachtwagen nogmaals wilde starten, waardoor er opnieuw kortsluiting en brand ontstond. Ondanks dat de brand twee keer snel onder controle was liep de cabine van de vrachtwagen rook en waterschade op.