Steekpartij op voetbalveld: dader volgde scheidsrechter na fluitsignaal

De scheidsrechter die zaterdagmiddag in zijn gezicht gespuwd werd bij een voetbalwedstrijd tussen de jeugd (J015) van vv Prinsenland en RKSV Roosendaal, werd na de wedstrijd gevolgd door de dader. Hij volgde de leidsman na het laatste fluitsignaal en ging met hem de confrontatie aan. Hij trok hierbij een mes en bedreigde de scheidsrechter, zo blijkt volgens de thuisclub uit camerabeelden.

Het voorval is helder in beeld, aldus voetbalclub Prinsenland. Ook zijn meerdere getuigen gesproken.

Diverse media meldden zaterdag dat op het sportpark in Dinteloord de supporters van twee jeugdelftallen met elkaar begonnen te vechten. De scheidsrechter werd in zijn gezicht gespuugd en een vrouw raakte bij de knokpartij gewond.

Volgens Prinsenland was er echter geen sprake van een 'massale vechtpartij'. "Het voorval is vrij snel gesust door kordaat optreden van meerdere omstanders. Dat er over en weer tussen toeschouwers en directe betrokkenen wat duwen en trekken is geweest, is een gegeven", schrijft de club op haar website.

De club gaat er vanuit dat de Roosendaalse toeschouwer met het mes, verantwoordelijk is voor de verwonding van de vrouw. "Waar het steekincident precies heeft plaatsgevonden is ons onduidelijk, directe omstanders hebben hier niets over meegekregen."

Aangifte

De club heeft aangifte gedaan tegen de verdachte. Zolang het politieonderzoek loopt, wil niemand bij Prinsenland de pers te woord staan.

Dat geldt ook bij RKSV Roosendaal waar zondag uitgebreid met betrokkenen werd gesproken. Clubvoorzitter Jeroen van Beers wil niets zeggen over die gesprekken, maar verwijst naar een verklaring op de website van de Roosendaalse club.

"Wij benadrukken dat dit incident volledig in strijd is met de waarden van sportiviteit, respect en FairPlay, die wij als vereniging hoog in het vaandel hebben staan", staat daar. De club wil verder het onderzoek afwachten en geeft in de verklaring geen inhoudelijke informatie over de kwestie.

Agressieve sfeer

Omroep Brabant sprak zondag de neergestoken voetbalmoeder, de 42-jarige Ankie. Zij was met haar 14-jarige zoon en zijn team van RKVV Roosendaal naar Dinteloord afgereisd. De sfeer was heel agressief, aldus Ankie, die stelt dat er wel degelijk gevochten is. Ze stond naar eigen zeggen tussen slaande en stekende mannen om de kinderen weg te halen tussen het gevecht.

Na een uur kwam ze erachter dat ze zelf was gestoken in haar onderrug. "Een man stond met een sleutel in zijn vuist te zwaaien. Het was heel eng."

Volgens haar waren vaders van de twee clubs, maar ook de coach van de tegenpartij, de spelers op het veld tijdens de wedstrijd 'aan het opnaaien'. "Het werd daardoor een hele nare wedstrijd."

De scheidsrechter heeft aangifte gedaan, net als Ankie. Zondagavond stelt ze dat ze ondanks de de verklaring van vv Prinsenland bij haar verhaal blijft.

