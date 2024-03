Ricardo Pepi schiet PSV in blessuretijd langs FC Twente

PSV heeft zondagavond op de valreep gewonnen van FC Twente. In de allerlaatste seconde van de blessuretijd was het invaller Ricardo Pepi die het Philips Stadion in Eindhoven liet ontploffen. De Amerikaanse spits maakte de enige treffer van de wedstrijd. Door de zege behoudt PSV een riante voorsprong van tien punten op nummer twee Feyenoord.

Een PSV-supporter heeft dit seizoen weinig reden tot klagen, maar toch zal hij of zij zondagavond geïrriteerd op de tribune hebben gezeten. PSV speelde ongelooflijk slordig en had geluk dat de nummer drie van de ranglijst, FC Twente, niet veel beter was.

Weinig leek er te lukken bij de thuisclub die wel al na vijf minuten op voorsprong had kunnen komen. Luuk de Jong kreeg net als tegen Borussia Dortmund een grote kans, maar hij raakte de paal. Het veelbelovende begin kreeg alleen totaal geen vervolg. De kans van de PSV-spits was haast het enige echte noemenswaardige moment uit de eerste helft.

Afgekeurd doelpunt

In de rust van de wedstrijd werd de tegel van Kees Rijvers voor de Walk of Fame in het stadion onthuld. De familie van de vorige week overleden oud-trainer van PSV was daarbij aanwezig.

PSV begon de tweede helft dramatisch en leek ook op achterstand te komen. Myron Boadu kopte de bal achter Walter Benítez, maar hij had daarbij volgens scheidsrechter Joey Kooij de PSV-doelman te veel gehinderd. Het was een extra wake-up-call voor de koploper van de Eredivisie.

Die leek ook even te werken want kort daarna kreeg PSV twee dotten van kansen. Eerst was het Jerdy Schouten met een vrije schietkans en kon ook De Jong vrij inkoppen. Maar in beide gevallen was het de Twentse goalie Lars Unnerstal die uitstekend redding wist te brengen.

Ontlading

De opleving van PSV was van korte duur want daarna zakte het weer naar een bedenkelijk niveau. Twente was zelfs dreigender. De bezoekers brachten de Eindhovense club aan het wankelen, maar ze wisten niet door te drukken.

PSV bleef onmachtig en vooral slordig. Toch leek het alsnog met de winst vandoor te gaan toen De Jong drie minuten voor tijd de bal binnenkopte, maar de spits deed dat in buitenspelpositie. In de blessuretijd moest Benitez nog redding brengen oog in oog met Mitchell van Bergen.

De Eindhovense club leek af te stevenen op het vierde puntenverlies van het seizoen, maar in de blessuretijd was het Pepi die het Philips Stadion alsnog in extase bracht. Hij wist een voorzet van Malik Tillman binnen te werken. Daardoor behoudt PSV een voorsprong van tien punten op nummer twee Feyenoord.