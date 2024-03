Automobilist rijdt met auto waterpijpzaak binnen en gaat ervandoor

Een automobilist is zondagnacht de waterpijpzaak Huqqa Room binnengereden aan de Christiaan Huygensstraat in Breda. Dit gebeurde rond kwart over vier. De auto reed door het rolluik voor de zaak en kon niet meer terug omdat het rolluik weer dicht viel.

De brandweer heeft het rolluik verwijderd met een slijptol. Takelen

Daarna werd er bekeken of er nog iemand in de auto zat. Dit bleek niet het geval. Een berger heeft de auto getakeld en de politie doet onderzoek. Het is niet duidelijk of er opzet in het spel is.

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen nadat de automobilist de zaak aan de Christiaan Huygensstraat in Breda binnenreed (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

De brandweer veegde de glasscherven bij elkaar (foto: Perry Roovers/SQ Vision).