Willy en René zien PSV ontsnappen: 'Vele blessuretijd was Twentes schuld'

PSV hield het zondagavond lang spannend, maar diep in blessuretijd werd ook subtopper FC Twente verslagen. De ploeg van Peter Bosz lijkt nu freewheelend af te stevenen op de landstitel.

Clubicoon Willy van de Kerkhof baalde wel van het aanvangstijdstip van de wedstrijd: acht uur zondagavond. "Ik vind dat helemaal geen tijdstip voor een voetbalwedstrijd", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Maar ja, alles moet op tv uitgezonden worden tegenwoordig. Dus moet de KNVB andere aanvangstijdstippen verzinnen. Maar ik vind het geen fijne tijd, acht uur 's avonds."

"We hebben geluk gehad."

Broer René vond het spel van PSV tegen FC Twente zondagavond matig. "Maar we hebben toch de punten in eigen huis weten te houden, in de allerlaatste seconden. We hebben geluk gehad." Volgens hem heeft het matige spel van 'zijn' club niets te maken met het late aanvangstijdstip van de wedstrijd. "De spelers wilden wel", zag hij. "Maar soms lukt het gewoon niet. Op het middenveld kreeg Twente veel te veel ruimte. Twente had echt kans om de wedstrijd te winnen. Maar zeven minuten blessuretijd aan het eind, dat was een beetje de eigen schuld van Twente. Dat deed alles heel traag."

"Het kampioenschap mag niet meer mis gaan."

FC Twente was een van de laatste potentiële struikelblokjes voor PSV op weg naar de 25e landstitel in de clubhistorie. De enige andere club uit de top vier die PSV nog treft in deze competitie is AZ, op 6 april in Eindhoven. "We krijgen nu NEC uit, dat is altijd wat lastig", weet René. "Daarna wacht Excelsior uit. Maar dat moet wel kunnen. Het kampioenschap mag niet meer mis gaan."

"RKC heeft de kwaliteit om op de vijftiende plaats te eindigen."