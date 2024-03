Straatrace loopt vreselijk mis, zwangere vrouw zwaargewond: celstraf geëist

De auto waarin de zwangere vrouw zat (foto: SK-media/SQ Vision). Foto: SK-media/SQ Vision Foto: SK-media/SQ Vision Volgende 1/3 De auto waarin de zwangere vrouw zat (foto: SK-media/SQ Vision).

Een straatrace op het industrieterrein in Beugen liep twee jaar geleden gruwelijk mis. Een van de twee racers ramde een auto met daarin een zwangere vrouw. Zij raakte zwaargewond, haar ongeboren kind had gelukkig niets. De officier van justitie eiste maandag tegen beide racers een celstraf.

Het was een zeer onhandige plek om een straatrace te houden. Rick T. (nu 23) en Martijn J. (nu 22) uit Groesbeek kozen voor de Vuursteenstraat in Beugen. Op die weg was die avond tegen tien uur geen verkeer, maar hun parcours kruiste een voorrangsweg en daar reden wel auto’s. De mannen hadden met een groep een rondrit gemaakt door Duitsland en de sfeer was een beetje zoals je verwacht van jonge mannen met snelle, gepimpte auto’s. Er werd de hele avond hard gereden en overal werden verkeersovertredingen gemaakt. Rick R. kreeg bij de McDonald’s in Beugen te horen dat hij ‘maar sloom reed’. En dat moest dan maar eens getest worden. En zo togen Rick en Martijn en nog twee mannen naar de Vuursteenstraat, ongeveer een kilometer verderop.

"Het is het domste wat ik ooit in m’n leven heb gedaan."

Ze gingen, net als in de film, naast elkaar staan en gaven na het startsignaal vol gas. Op beelden, die in de rechtszaal werden getoond, was te zien hoe beide mannen richting de voorrangsweg stoven onder luid gebrul van de uitlaten. Op het laatste moment zagen zij van links de BMW komen met daarin de zwangere vrouw. Rick zag haar nog net op tijd en kon zijn Volkswagen Golf genoeg afremmen, maar Martijn kreeg zijn snelle, gepimpte Nissan niet meer op tijd tot stilstand en ramde de BMW in de flank. De vrouw sloeg met haar auto op de kop en belandde weer op vier wielen naast de weg. Martijn botste, volgens de politie, met 84 tot 114 kilometer per uur op de BMW en moet daarvoor nog veel harder hebben gereden. Hij brak zijn knieschijf bij de klap en liep een hersenschudding op. Zijn auto stond nog in de vijfde versnelling na de klap. De vrouw brak haar dijbeen en liep vele kneuzingen op. Zij moest door de brandweer uit haar auto worden geknipt.

"Deze straatrace had nog veel erger kunnen aflopen."

De mannen hadden maar weinig weerwoord op hun straatrace. “Het is het domste wat ik ooit in m’n leven heb gedaan”, verklaarde Martijn. En Rick sloot zich daarbij aan. De mannen zijn beiden automonteur, maar hebben hun snelle autohobby wel afgeleerd. De botsing in Beugen heeft hen veranderd, zo zeiden ze. Maar, voor de officier van de justitie komt zulk berouw een beetje na de zonde. Hij vond dat er sprake was van roekeloos rijden. Ze hebben de straatrace samen afgesproken en daarom vond de officier dat beide mannen schuldig zijn aan de botsing, ook al heeft alleen Martijn de BMW geraakt. Gelukkig is de zwangerschap niet in gevaar gekomen, vertelde de officier. “Want, deze straatrace had nog veel erger kunnen aflopen.” Hij eiste dat Rick zes maanden de cel ingaat en drie jaar niet mag rijden. Tegen Martijn werd dezelfde rijontzegging geëist, maar wel een maand meer cel. Dit omdat hij al vaker overtredingen heeft begaan en omdat hij een uur voor de botsing nog bij Nijmegen was gewaarschuwd door de politie voor zijn asociale rijgedrag. De uitspraak in deze zaak is op 1 april.

De start van de straatrace. (Foto: Dumpert)