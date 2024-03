Loting trekt spoedzoekenden voor huurhuis voor: 'Gaat nergens over'

Mensen die in West-Brabant al jaren staan ingeschreven voor een huurwoning hebben sinds kort minder kans om die te krijgen. Dat komt omdat vanaf 1 maart zeven woningcorporaties bij de toewijzing van bepaalde huizen een nieuw loting-systeem hanteren. Woningzoekenden die minder dan 32 maanden staan ingeschreven, worden voorgetrokken.

Het gaat om een experiment van een jaar dat zorgt dat starters met een korte inschrijfduur, die vaak in een spoedsituatie zitten, een betere kans krijgen op de krappe woningmarkt. Volgens de woningcorporaties is een eerlijkere verdeling nodig. Maar daarbij blijkt nu ook een groep tussen wal en schip te vallen. Sandy* (50) uit Breda is er daar een van. "Ik sta nu 4,5 jaar ingeschreven en door dit systeem is mijn kans om ingeloot te worden ineens wel heel klein geworden. En daar ben ik toch van afhankelijk."

"Ik moest op mijn beurt wachten en nu krijgen anderen voorrang. Dat klopt niet."

Beschikbare (sociale) huurhuizen worden op verschillende manieren toegewezen en in West-Brabant ging dat vorig jaar voor 17,5 procent via loting. Een manier van toewijzen waarbij iedereen gelijke kansen had. Maar bij deze pilot met nieuwe spelregels voor de loting krijgt de groep die korter dan 32 maanden (de gemiddelde zoektijd) ingeschreven staat een veel grotere kans op een woning. "De computer maakt in dit model een schifting op basis van inschrijftijd", zegt manager Angelique van Hoorn van Klik voor Wonen, het digitale platform van zeven West-Brabantse woningcorporaties en één zorgorganisatie. "Woningzoekenden die langer dan 32 maanden ingeschreven staan, maken bij dit lotingmodel nog wel kans. Maar die is nu inderdaad kleiner." "Dit gaat natuurlijk nergens over", vindt een boze Sandy. "Ik stond een paar jaar geleden met niets op straat en was zelf - zoals ze dat noemen - een spoedzoekende. Maar er was niets voor mij en ik moest uit nood particulier gaan huren. Ik moet echt elke cent omdraaien en die huur gaat elk jaar met vijftig euro omhoog. Dat kan ik straks niet meer betalen en eigenlijk ben ik dus nog steeds spoedzoekende."

"Als je de een helpt, kan je de ander niet helpen en we proberen de verdeling eerlijk te doen."

"Ik moest op mijn beurt wachten en nu krijgen mensen voorrang die zich net ingeschreven hebben", vervolgt ze. "Dat klopt gewoon niet en ik ben er heel boos over. Hoe moet ik nou nog aan een woning komen?" "We krijgen altijd klachten bij een experiment", zegt manager Van Hoorn van Klik voor Wonen. "Maar er zijn ook reacties van blije mensen. Het liefst zouden we de woningnood oplossen door iedereen een woning te geven, maar dat gaat niet."

"Het krappe aanbod lossen we alleen maar op door nieuwe woningen bij te bouwen."

Chris Faro, manager bij woningcorporatie Woonvizier in Made reageert: "Als je de een helpt, kan je de ander niet helpen. En ieder systeem is voor de een eerlijker dan voor de ander. Woningzoekenden moeten reageren op woningen die voor hen passend zijn. We proberen de verdeling zo eerlijk mogelijk te doen." "Voor spoedzoekers hanteren corporaties andere regels", vervolgt Faro van Woonvizier. Senioren, herstructureerders en mensen met een urgentieverklaring kunnen voorrang krijgen op andere woningzoekenden. De regels voor urgentie verschillen per corporatie. "Er zijn verschillende manieren van toewijzen. En het krappe aanbod lossen we natuurlijk alleen maar op door de doorstroming te stimuleren en nieuwe woningen bij te bouwen. Over een half jaar evalueren we deze pilot en kunnen we meer vertellen over de effecten daarvan."

Vragen vanuit de politiek "Het is een sympathiek idee, maar niet menselijk en niet wenselijk", zegt Inge Verdaasdonk van de SP. "Met bestaanszekerheid ga je niet experimenteren. Een loting zeg... alsof ze iets leuks weg te geven hebben. Nee, bekijk het voor spoedzoekenden per individu." "De intentie is goed", zegt Iwan Dienjes van de LPF. "Maar uitsluiten en bevoordelen is geen goede oplossing. Al die mensen die al jaren op een huis zitten te wachten, niet kunnen starten of gedwongen zijn particulier te huren, moeten we niet vergeten. Als ze beter af zijn door zich uit te schrijven en daarna weer in te schrijven, klopt er er iets niet." De SP en LPF stellen deze week vragen over de gang van zaken aan het gemeentebestuur.