Jolijn prikt afval zodat andere kinderen een verjaardagsfeest kunnen vieren

Waarom zou je één actie voor het goede doel doen, als je ook twee vliegen in één klap kunt slaan. Dat is precies wat Jolijn Roelofs (10) uit Schijndel doet. Ze loopt de hele week heen en terug naar school om onderweg afval te prikken. En het geld dat Jolijn ophaalt, wil ze aan kinderen uit armere gezinnen geven. "Zodat ze een verjaardagsfeestje kunnen geven."

Met haar actie maakt ze de wereld een stukje schoner en tegelijk haalt ze geld op voor het goede doel. Het is een soort sponsorloop die ze aflegt. Jolijn krijgt per kilometer geld toegestopt van mensen. Maar er valt ook nog wat extra te verdienen aan het statiegeld dat tussen het afval ligt. "Ik kom vooral flesjes, blikjes en bierdopjes tegen."

Bewapend met haar afvalprikker en grote zak, gaat Jolijn iedere dag rond zeven uur 's ochtends van huis. Deze maandag is ze samen met een klasgenootje voor het eerst op stap naar haar basisschool De Kring in Schijndel. Dat is 4 kilometer heen. En weer 4 kilometer terug.

Al wandelend raapt ze zwerfaval op met een afvalprikker. "Ik doe dit zodat kinderen die niet zo veel geld hebben ook leuke dingen kunnen doen", zegt Jolijn. Hoeveel geld ze uiteindelijk gaat ophalen, weet ze niet. "Maar ik heb al 398 euro", zegt Jolijn trots.