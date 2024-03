Inwoners Riel tegen Tilburgs migrantenhotel: 'Het raakt ons in het hart'

De huisvesting van arbeidsmigranten aan de rand van de Tilburg zorgt vooral voor overlast in het buurdorp Riel. Bij een informatieavond in de Tilburgse gemeenteraad maandagavond waren ruim honderd Rielenaren aanwezig op de publieke tribune om hun ongenoegen te laten blijken. Riel vreest de overlast als er straks ineens 366 inwoners bijkomen, ruim tweehonderd meter van de dorpskern. Overlast die er nu ook al is zeggen ze.

Het is aan het uiterste randje van Tilburg, op de Rielseweg, waar het pand voor de arbeidsmigranten moet komen. Waar eerst discotheek Heidehoeve stond komt straks een gebouw van vijftien meter hoog. De buitenkant moet groen zijn, met grote klimplanten tegen de gevels, en rondom het gebouw moet voldoende ruimte zijn om de bewoners bezig te houden, zodat de omwonenden zo min mogelijk last hebben.

Het zullen voornamelijk Polen zijn die er komen wonen zegt eigenaar Bagcan van Uitzendbureau Carrière, die de woningen gaat verhuren aan de migranten. Het pand staat op Tilburgs grondgebied maar de inwoners van Riel vrezen dat zij er het meeste last van hebben.

House of Europe

Het migrantenhotel gaat gebouwd worden door vastgoedondernemer Ahmet Demir. Zijn dochter houdt deze maandagavond een gloedvol verhaal over het House of Europe zoals ze het hotel noemt. Iedereen zal er fatsoenlijk wonen volgens Demir. “Mijn grootouders zijn ooit vanuit het buitenland naar Tilburg gegaan voor een betere toekomst. We willen iets terug doen voor de Tilburgse samenleving”.

Maar de Rielenaren hebben daar geen boodschap aan. Vanaf de publieke tribune wordt er schamper gelachen. Het is vooral de afstand van het hotel naar de dorpskern van Riel die de inwoners zorgen baart. Verwacht wordt dat supermarkt De Boerenschuur een van de vaste loopjes gaat worden die de migranten maken om aan hun eten te komen. En daar is nu ook al veel overlast van de 150 arbeidsmigranten die nu al in Riel wonen.

Het raakt ons in het hart

Bram Groothuis is de voorzitter van Belangenvereniging Riel: ”Wij begrijpen dat de gemeente de arbeidsmigranten fatsoenlijk wil huisvesten. We begrijpen niet dat ze geen rekening houden dat wij een kleine kern zijn. Het is voor Tilburg een kleine ontwikkeling maar voor Riel een ontwikkeling die ons in het hart raakt.”

Groothuis bood aan het begin van de informatieavond van de Tilburgse raad een petitie aan met 1457 handtekeningen tegen het arbeidsmigrantenhotel. De gemeenteraad van Tilburg gaat ook nog debatteren over het plan en hoopt op 11 april een beslissing te nemen over het aanpassen van het bestemmingsplan, zodat de bouw kan beginnen.