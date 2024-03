Meisje (10) in tranen nadat man haar fiets steelt: 'Stond op slot'

Een 24-jarige man uit Eindhoven is maandagmiddag in zijn woonplaats aangehouden voor het stelen van een fiets van een meisje van 10. Iemand die dit zag gebeuren, ontfermde zich over het verdrietige kind en waarschuwde onmiddellijk de politie. De kinderfiets werd meegenomen vanaf De Stoutheuvel.

"Het meisje had haar fiets op slot gezet in een fietsenrek. Toen ze daar terugkwam, zag ze vrijwel meteen dat haar fiets weg was.", laat een wijkagent weten.

Kenteken

De verdachte ging er in een auto vandoor, maar de getuige was zo slim om het kenteken te noteren. Via camerabeelden van een restaurant in de buurt wist de politie de verdachte vervolgens snel te achterhalen.

In zijn huis vonden agenten de kinderfiets. "Die stond in de gang", vertelt de wijkagent. De verdachte zelf was ook thuis. Hij werd aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek.

Rechter

De recherche zal hem op een later moment horen, waarna hij zich voor de diefstal bij de rechter zal moeten verantwoorden.

Voor het jonge slachtoffer was het eind goed, al goed: haar fiets werd snel door de politie teruggebracht.