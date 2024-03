Graat en de Laat bereiden zich voor op Paaspop

Het is weer bijna zover: Paaspop in Schijndel. Het festivalterrein krijgt langzaam vorm en dus vonden Jordy en Christel het de hoogste tijd om te bellen met de organisatie. Jasper van de Wouw kon alles vertellen over de opbouw, de artiesten en de sfeer. Het wordt sowieso een bijzondere editie, want Christel staat zelf op de zondag van het festival in de theatertent: heel spannend en een mooie eer. En natuurlijk zorgt Paaspop dit jaar weer voor de nodige verrassingen, zo beloofde Jasper.

Het festivalseizoen staat op het punt van beginnen. In Schijndel zie je dan ook de afgelopen weken de tenten alweer verschijnen. Allemaal zodat tienduizenden bezoekers in het paasweekend kunnen genieten van heel veel acts op bijzondere podia. Ook Jasper is er bijna klaar voor. "Al moet ik zeggen dat het vandaag rustig is op het terrein, dus ik ga zo aan onze productieleider vragen of alles goed gaat", zei hij met een knipoog.

Jasper blijft het bijzonder vinden om te zien dat zoveel mensen erbij willen zijn. Het Paaspop-team doet er volgens hem dan ook alles aan om te blijven vernieuwen om zo bezoekers zo te blijven verbazen. Uiteindelijk mochten Jordy en Christel nog hele speciale tickets weggeven voor het festival. Tickets die werden gewonnen door een 85-jarige enthousiaste Brabantse. Zij kan niet wachten om samen met haar dochter te gaan.

Verder was Jordy terug van vakantie en natuurlijk was hij vergeten om een souvenir mee te nemen voor Christel. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Tijdens de uitzending werd ook nog gebeld met een vakantie-expert. Waar gaan we dit jaar heen? Wat zijn populaire bestemmingen? En gaan we met z'n allen naar de camping of toch liever een hotel? Graat en de Laat werden helemaal bijgepraat over 'onze' plannen voor de zomer.

Luister hier naar de podcast waarin alles voorbijkomt: