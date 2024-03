Ricardo moet in drugslab werken en schiet zijn baas dood: 14 jaar cel

Ricardo D. (31) moet 14 jaar de cel in voor het doodschieten van zijn rivaal Jeffrey R. (34). De twee hadden al een tijd ruzie en troffen elkaar vorig jaar op het kampje in Maarheeze waar Ricardo woonde. Toen Jeffrey daar aankwam, schoot Ricardo meteen zijn pistool leeg op diens auto. Jeffrey overleed ter plekke, zijn bijrijder Kevin S. (38) kreeg een kogel in zijn been.

De straf valt een stuk lager uit dan de geëiste 20 jaar. Dat komt doordat de poging tot moord op de bijrijder niet bewezen is. Ricardo wilde Jeffrey doodschieten en had het niet voorzien op Kevin.

De drie beroepscriminelen troffen elkaar op 25 juni vorig jaar op het kampje aan De Vinnen in Maarheeze. Ricardo D. was goed in het maken van synthetische drugs en was gewild als ‘kok’. Jeffrey R. (34) was baas van een drugslab en Ricardo werkte voor hem.

Maar de relatie tussen de twee werd al snel minder goed, verklaarde Ricardo tijdens de zitting, twee weken geleden. Hij liet toen weten uit het wereldje te willen stappen. Hij zat daar al tien jaar in en wilde een 'gewone' baan. Maar volgens Ricardo deed Jeffrey er alles aan om hem niet kwijt te raken.

'Gewoon het hok in'

En dat deed Jeffrey blijkbaar niet met zakken geld en mooie woorden. Ricardo kreeg te horen ‘dat hij gewoon het hok in moest, anders zou hij in de kofferbak belanden’. Ricardo had, volgens Jeffrey, driehonderd kilo grondstof ter waarde van bijna veertigduizend euro kwijtgemaakt en dat moest op een of andere manier worden gecompenseerd. En dat kon door voor hem te werken.

De dreigementen werden in het voorjaar en vroege zomer van 2023 zo erg dat Ricardo ging vrezen voor zijn leven. Maar Ricardo had inmiddels ander werk en bleef weigeren om terug het drugslab in te gaan, ondanks dat Jeffrey hem elke week opzocht.

'Beweging naar zijn oksel'

Ricardo besloot op 24 juni een pistool te regelen vanwege alle dreigementen. Ook omdat Jeffrey op 25 juni naar het kamp zou komen om ‘het uit te praten’. Jeffrey kwam om vier uur die middag en Ricardo wachtte hem buiten op. Toen Jeffrey het kampje aan De Vinnen opreed meende hij te zien dat ‘Jeffrey een beweging naar zijn oksel maakte’.

Ricardo dacht dat Jeffrey een wapen trok en schoot meteen richting de auto, zo verklaarde hij. Jeffrey werd vooral in schouder, nek en hoofd geraakt aan de linkerkant. Bijrijder Kevin trok Jeffrey nog uit de auto, terwijl Ricardo om de auto heen liep. Daar, terwijl Jeffrey op de grond lag, schoot Ricardo nog drie keer van dichtbij. In totaal werd Jeffrey dertien keer getroffen.

Verkeerde keuze

De rechtbank vindt dat Ricardo de verkeerde keuze heeft gemaakt. Hij had naar de politie kunnen gaan of kunnen onderduiken. Maar hij maakte zelf de afspraak met Jeffrey en hij bewapende zich. Toen Jeffrey aan kwam rijden, is Ricardo meteen gaan schieten. Ricardo vond dat hij handelde uit noodweer of psychische overmacht vanwege alle bedreigingen, maar dat verweer veegde de rechtbank van tafel.

De familie van Jeffrey liet duidelijk blijken het niet eens te zijn met celstraf van 14 jaar. Op het moment dat de rechter de straf uitsprak, verlieten ze de zaal. Een van hen liet nog duidelijk weten: “Dan doen we het zelf wel.”

De politie ging voor de zekerheid met getrokken wapens het kamp op na de dodelijke schietpartij: